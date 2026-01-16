ईशा गुप्ता से तृप्ति डिमरी तक, इन अभिनेत्रियों ने OTT पर ग्लैमर की सारी हदें पार कर दीं

Hot OTT Divas: यह स्लाइड स्टोरी उन महिलाओं पर रोशनी डालती है जिन्होंने इंडियन OTT पर बोल्ड कहानी कहने के तरीके को फिर से परिभाषित किया – ईशा गुप्ता, अनुप्रिया गोयनका, नेहा वडोदिया, तृप्ति डिमरी और फ्लोरा सैनी – जिन्होंने पारंपरिक सिनेमा से परे, एजेंसी, तीव्रता और बिना फिल्टर वाली महिला कहानियों पर केंद्रित निडर भूमिकाएं निभाईं.