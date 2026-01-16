  • Home>
  • ईशा गुप्ता से तृप्ति डिमरी तक, इन अभिनेत्रियों ने OTT पर ग्लैमर की सारी हदें पार कर दीं

ईशा गुप्ता से तृप्ति डिमरी तक, इन अभिनेत्रियों ने OTT पर ग्लैमर की सारी हदें पार कर दीं

Hot OTT Divas: यह स्लाइड स्टोरी उन महिलाओं पर रोशनी डालती है जिन्होंने इंडियन OTT पर बोल्ड कहानी कहने के तरीके को फिर से परिभाषित किया – ईशा गुप्ता, अनुप्रिया गोयनका, नेहा वडोदिया, तृप्ति डिमरी और फ्लोरा सैनी – जिन्होंने पारंपरिक सिनेमा से परे, एजेंसी, तीव्रता और बिना फिल्टर वाली महिला कहानियों पर केंद्रित निडर भूमिकाएं निभाईं.


By: Shubahm Srivastava | Published: January 16, 2026 11:57:52 PM IST

ईशा गुप्ता से तृप्ति डिमरी तक, इन अभिनेत्रियों ने OTT पर ग्लैमर की सारी हदें पार कर दीं - Photo Gallery
1/9

जब OTT ने नियम बदले

इंडियन OTT ने महिलाओं को बोल्ड, बहुआयामी और बिना किसी माफी के किरदारों की कहानियों को एक्सप्लोर करने की जगह दी, जिन्हें मेनस्ट्रीम सिनेमा अक्सर नज़रअंदाज़ करता था या नरम कर देता था.

2/9

ईशा गुप्ता

ईशा ने आत्मविश्वास और तीव्रता के साथ OTT भूमिकाओं को अपनाया. उनके परफॉर्मेंस कामुक, शक्तिशाली किरदारों पर केंद्रित थे जिन्होंने रूढ़ियों को चुनौती दी और स्क्रीन पर महिला एजेंसी को फिर से हासिल किया.

3/9

अनुप्रिया गोयनका

निडर पसंद के लिए जानी जाने वाली अनुप्रिया ने OTT सीरीज़ में भावनात्मक रूप से कच्चे और बोल्ड किरदार निभाए, जिसमें अंतरंगता को यथार्थवाद और मजबूत कहानी की गहराई के साथ मिलाया गया.

4/9

नेहा वडोदिया

नेहा एडल्ट-थीम वाले वेब कंटेंट में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं, उन्होंने ऐसी भूमिकाएं चुनीं जो कहानी के केंद्र में महिला की इच्छा और नियंत्रण को रखती थीं.

5/9

तृप्ति डिमरी

तृप्ति ने सूक्ष्मता के माध्यम से बोल्डनेस को फिर से परिभाषित किया. उनके OTT परफॉर्मेंस ज़ोरदार उकसावे के बजाय भावनात्मक भेद्यता, मनोवैज्ञानिक गहराई और शांत तीव्रता पर केंद्रित थे.

6/9

फ्लोरा सैनी

फ्लोरा के OTT काम ने एक साथ ताकत और कामुकता को दिखाया. उन्होंने आत्मविश्वासी, परिपक्व किरदार निभाए जिन्होंने बिना किसी समझौता या माफी के अपनी जगह बनाई.

7/9

उनके काम का महत्व क्यों था

इन महिलाओं ने अपना नज़रिया बदला. OTT पर बोल्डनेस सिर्फ अंतरंगता के बारे में नहीं थी, यह पसंद, शक्ति और महिला-केंद्रित कहानियों को ईमानदारी से बताने के बारे में थी.

8/9

बोल्ड, अपनी शर्तों पर

सुरक्षित खेलने से इनकार करके, इन अभिनेत्रियों ने इंडियन OTT पर बोल्ड महिला प्रतिनिधित्व कैसा दिखता है, इसे बढ़ाया - प्रामाणिक, जटिल और आत्म-प्रेरित.

9/9

अस्वीकरण

यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है. हम निजी या अपुष्ट विवरणों की सटीकता का दावा नहीं करते हैं. यह सामग्री केवल सूचनात्मक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है.

