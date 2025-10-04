डॉन 3 के बाद Ranveer Singh का बड़ा दांव, जॉम्बी फिल्म से करेंगे दर्शकों की धड़कनें तेज - Photo Gallery
डॉन 3 के बाद Ranveer Singh का बड़ा दांव, जॉम्बी फिल्म से करेंगे दर्शकों की धड़कनें तेज

रणवीर सिंह अपनी एनर्जी और नए किरदारों के लिए हमेशा जाने जाते हैं. इस बार वे निर्देशक जय मेहता के साथ मिलकर एक बिल्कुल अलग जॉनर में उतर रहे हैं, जॉम्बी फिल्म. फिल्म का नाम “प्रलय” है, जो अपने आप में ही विनाश और तबाही की छवि पेश करता है. यह कहानी एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक दुनिया की है, जहां इंसान जॉम्बी के बीच अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करता है. इसमें डर, रोमांच और इंसानी जज्बात का गहरा मेल देखने को मिलेगा. यही वजह है कि “प्रलय” को भारतीय सिनेमा का एक नया प्रयोग और नया अध्याय माना जा रहा है.

By: Komal Singh | Last Updated: October 4, 2025 6:10:05 AM IST

Title “Pralaya” Movie - Photo Gallery
टाइटल “प्रलय” मूवी

फिल्म का नाम ही इसकी ताकत है. “प्रलय” शब्द सुनते ही खतरे और विनाश की तस्वीर सामने आती है. यह टाइटल फिल्म के माहौल को दर्शकों तक पहले ही पहुंचा देता है और उनके मन में कहानी के प्रति रोमांच जगाता है.

pralay jay mehta director pic movie - Photo Gallery
फिल्म के निर्देशक जय मेहता

फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, जो हंसल मेहता के बेटे हैं. उनकी सोच और प्रयोगधर्मिता इस फिल्म को खास बना सकती है. जॉम्बी जैसी नई जॉनर में उनका विजन बॉलीवुड को अलग पहचान दे सकता है.

In association with Applause Entertainment - Photo Gallery
अप्लॉज एंटरटेनमेंट का साथ

फिल्म को अप्लॉज एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो दमदार और अलग कहानियों के लिए मशहूर है. बड़े बजट और शानदार प्रोडक्शन क्वालिटी के कारण यह फिल्म विजुअली शानदार और इंटरनेशनल लेवल की बनने की पूरी संभावना रखती है.

Ranveer Singh's new avatar - Photo Gallery
रणवीर सिंह का नया अवतार

रणवीर सिंह हमेशा अनोखे किरदार निभाते हैं. इस बार उनका रोल और भी चुनौतीपूर्ण होगा. वे तबाह हो चुकी दुनिया में जॉम्बी से लड़ते इंसान का संघर्ष दिखाएंगे. यह उनके करियर का सबसे अलग और चौंकाने वाला किरदार हो सकता है.

Story of the movie "Pralaya" - Photo Gallery
“प्रलय” मूवी की कहानी

“प्रलय” की कहानी एक तबाह हो चुकी दुनिया में सेट है. जॉम्बी के खतरे के बीच इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करेगा. इस तरह की दुनिया भारतीय सिनेमा में कम दिखाई गई है, इसलिए यह दर्शकों के लिए बिल्कुल नया अनुभव होगी.

When will the shooting of the film finally begin? - Photo Gallery
आखिर कब होगी फिल्म की शूटिंग की तैयारी

फिल्म की शूटिंग 2026 से शुरू होगी. रणवीर अभी “डॉन 3” में व्यस्त हैं, उसके बाद वे “प्रलय” पर काम करेंगे. लंबे प्री-प्रोडक्शन से साफ है कि मेकर्स इसे बड़े पैमाने और भव्य अंदाज़ में पेश करेंगे.

Massive VFX - Photo Gallery
बड़े पैमाने पर VFX

जॉम्बी और तबाह दुनिया को दिखाने के लिए फिल्म में हाई-क्वालिटी VFX का इस्तेमाल होगा. यह भारतीय फिल्मों टेक्नोलॉजी के मामले में इंटरनेशनल सिनेमा को टक्कर दे सकती है.

Disclaimer - Photo Gallery
Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

