डॉन 3 के बाद Ranveer Singh का बड़ा दांव, जॉम्बी फिल्म से करेंगे दर्शकों की धड़कनें तेज
रणवीर सिंह अपनी एनर्जी और नए किरदारों के लिए हमेशा जाने जाते हैं. इस बार वे निर्देशक जय मेहता के साथ मिलकर एक बिल्कुल अलग जॉनर में उतर रहे हैं, जॉम्बी फिल्म. फिल्म का नाम “प्रलय” है, जो अपने आप में ही विनाश और तबाही की छवि पेश करता है. यह कहानी एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक दुनिया की है, जहां इंसान जॉम्बी के बीच अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करता है. इसमें डर, रोमांच और इंसानी जज्बात का गहरा मेल देखने को मिलेगा. यही वजह है कि “प्रलय” को भारतीय सिनेमा का एक नया प्रयोग और नया अध्याय माना जा रहा है.
टाइटल “प्रलय” मूवी
फिल्म का नाम ही इसकी ताकत है. “प्रलय” शब्द सुनते ही खतरे और विनाश की तस्वीर सामने आती है. यह टाइटल फिल्म के माहौल को दर्शकों तक पहले ही पहुंचा देता है और उनके मन में कहानी के प्रति रोमांच जगाता है.
फिल्म के निर्देशक जय मेहता
फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, जो हंसल मेहता के बेटे हैं. उनकी सोच और प्रयोगधर्मिता इस फिल्म को खास बना सकती है. जॉम्बी जैसी नई जॉनर में उनका विजन बॉलीवुड को अलग पहचान दे सकता है.
अप्लॉज एंटरटेनमेंट का साथ
फिल्म को अप्लॉज एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो दमदार और अलग कहानियों के लिए मशहूर है. बड़े बजट और शानदार प्रोडक्शन क्वालिटी के कारण यह फिल्म विजुअली शानदार और इंटरनेशनल लेवल की बनने की पूरी संभावना रखती है.
रणवीर सिंह का नया अवतार
रणवीर सिंह हमेशा अनोखे किरदार निभाते हैं. इस बार उनका रोल और भी चुनौतीपूर्ण होगा. वे तबाह हो चुकी दुनिया में जॉम्बी से लड़ते इंसान का संघर्ष दिखाएंगे. यह उनके करियर का सबसे अलग और चौंकाने वाला किरदार हो सकता है.
“प्रलय” मूवी की कहानी
“प्रलय” की कहानी एक तबाह हो चुकी दुनिया में सेट है. जॉम्बी के खतरे के बीच इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करेगा. इस तरह की दुनिया भारतीय सिनेमा में कम दिखाई गई है, इसलिए यह दर्शकों के लिए बिल्कुल नया अनुभव होगी.
आखिर कब होगी फिल्म की शूटिंग की तैयारी
फिल्म की शूटिंग 2026 से शुरू होगी. रणवीर अभी “डॉन 3” में व्यस्त हैं, उसके बाद वे “प्रलय” पर काम करेंगे. लंबे प्री-प्रोडक्शन से साफ है कि मेकर्स इसे बड़े पैमाने और भव्य अंदाज़ में पेश करेंगे.
बड़े पैमाने पर VFX
जॉम्बी और तबाह दुनिया को दिखाने के लिए फिल्म में हाई-क्वालिटी VFX का इस्तेमाल होगा. यह भारतीय फिल्मों टेक्नोलॉजी के मामले में इंटरनेशनल सिनेमा को टक्कर दे सकती है.
