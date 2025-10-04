डॉन 3 के बाद Ranveer Singh का बड़ा दांव, जॉम्बी फिल्म से करेंगे दर्शकों की धड़कनें तेज

रणवीर सिंह अपनी एनर्जी और नए किरदारों के लिए हमेशा जाने जाते हैं. इस बार वे निर्देशक जय मेहता के साथ मिलकर एक बिल्कुल अलग जॉनर में उतर रहे हैं, जॉम्बी फिल्म. फिल्म का नाम “प्रलय” है, जो अपने आप में ही विनाश और तबाही की छवि पेश करता है. यह कहानी एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक दुनिया की है, जहां इंसान जॉम्बी के बीच अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करता है. इसमें डर, रोमांच और इंसानी जज्बात का गहरा मेल देखने को मिलेगा. यही वजह है कि “प्रलय” को भारतीय सिनेमा का एक नया प्रयोग और नया अध्याय माना जा रहा है.