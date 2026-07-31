दीपिका चिखलिया से लेकर देबीना तक, साई पल्लवी से पहले ये actresses निभा चुकी हैं ‘सीता’ का किरदार, देखें list

जब से ‘रामायण’ का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तब से उसके सभी पात्रों के लुक की चर्चा इंटरनेट पर छाई हुई है. सभी पात्रों की तुलना टीवी पर पहले आ चुके रामायण के शो से की जा रही है. इस लिस्ट में साई पल्लवी भी शामिल हैं, जिन्होंने फिल्म में माता सीता का किरदार निभाया है. रामानंद सागर की रामायण से लेकर ‘राम सिया के लव कुश’ तक रामायण की कथा पर आधारित कई शो बन चुके हैं. आइये जानते हैं किस शो में किस एक्ट्रेस ने सीता माँ का किरदार निभाया था!