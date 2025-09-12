दर्द नहीं, अब मिलेगा आराम! ऑफिस के लिए ये हैं 9 फैशनेबल फुटवियर चॉइस
क्या आप भी रोज ऑफिस जाते हैं, लेकिन हर सुबह ये सोचकर अटक जाते हैं कि “आज क्या पहनूं जो स्टाइलिश भी लगे और दिनभर पैर भी ना दुखें?” तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे फुटवियर ऑप्शंस जो आरामदायक भी हैं, ट्रेंडी भी और आपके अलग-अलग आउटफिट्स के साथ बखूबी मेल खाते हैं
क्रॉस स्ट्रैप क्रीम फ्लैट सैंडल
अगर आप फ्लैट्स पसंद करती हैं और काम के दौरान ज़्यादा चलना-फिरना पड़ता है, ये क्रीम सैंडल एकदम बेस्ट है. इसकी स्ट्रैप डिज़ाइन सिंपल है लेकिन लुक्स में क्लासी, और सबसे बड़ी बात लंबे समय तक पहनने के बाद भी कोई जलन या दर्द नहीं.
मोची सिंथेटिक सैंडल
ऑफिस लुक को कंप्लीट करने के लिए एक ऐसा फुटवियर चाहिए जो हर ड्रेसिंग स्टाइल पर चले? मोची के ये सिंथेटिक सैंडल उसी के लिए बने हैं. चाहे आप कुर्ता पहनें, पैंट-शर्ट या वेस्टर्न आउटफिट ये सैंडल हर बार फिट बैठते हैं.
मार्क लोइरे फुटवियर
मार्क लोइरे की खासियत है इनका फॉर्मल लुक और कंफर्ट का मिक्स. अगर आपकी वॉर्डरोब में ज्यादातर वेस्टर्न या इंडो-वेस्टर्न ड्रेस हैं, तो ये फुटवियर एक वर्सेटाइल ऑप्शन है हर तरह के आउटफिट के साथ उठता है इनका चार्म.
ब्लॉक हील्स
अगर आपको भी हील्स पसंद हैं लेकिन दर्द नहीं, तो ब्लॉक हील्स ट्राय कीजिए. ये ना सिर्फचलने में आरामदायक होती हैं, बल्कि आपकी ओवरऑल लुक को भी थोड़ा एलिगेंट बना देती हैं बस वही “वर्किंग वुमन” वाली स्टाइल.
फ्लिप-फ्लॉप्स
अब बात करें कुछ कैज़ुअल ऑप्शन की तो ये फ्लिप-फ्लॉप्स परफेक्ट हैं उन दिनों के लिए जब आप कुछ हल्का और फ्री पहनना चाहती हैं. कुर्ता हो, सूट या जीन्स सबके साथ जाता है .
कैज़ुअल स्लिपर्स
कभी-कभी जरूरत होती है ऐसे फुटवियर की जो देखने में सिंपल हो लेकिन पहने में बहुत कंफर्टेबल. कैज़ुअल स्लिपर्स ऐसे ही हैं खासतौर पर ऑफिस में लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने वाले लोगों के लिए. सूट, पलाज़ो या सेमी-फॉर्मल आउटफिट्स के साथ एकदम सही.
ट्रैस वेजेज
अगर आप ऐसा कुछ चाहती हैं जो थोड़ा ऊँचाई भी दे, स्टाइल भी और पैर ना थकें तो ट्रैस वेजेज एक स्मार्ट चॉइस हैं. डेली वियर में भी काम आते हैं और थोड़ा ड्रेस अप भी कर देते हैं.
मेट्रो सैंडल्स
मेट्रो का नाम ही काफी है. इनकी डिज़ाइनिंग ऐसी होती है कि आप इन्हें ऑफिस के साथ-साथ किसी पार्टी या डिनर पर भी पहन सकती हैं. ड्रेस हो या फॉर्मल सूट ,इन सैंडल्स के साथ लुक हमेशा ऑन-पॉइंट रहता है.
स्नीकर
अगर आप उन लोगों में से हैं जो पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, तो स्नीकरबेस्ट हैं. चाहे गर्मी हो या हल्की ठंड ये हर सीजन में, हर आउटफिट के साथ काम करते हैं और सबसे बड़ी बात पैरों को फुल सपोर्ट मिलता है.
