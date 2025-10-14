प्रकृति के चमत्कार! ऐसे जीव जो हजारों साल तक जीवित रहते हैं, इनके बारे में आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान
प्रकृति ने कुछ ऐसे जीव बनाए हैं जो हमें आयु और समय की सीमाओं को सोचने पर मजबूर करते हैं. कुछ समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, कुछ जमीन पर कुछ ऐसे हैं जिन्हें निराकार कह सकते हैं क्योंकि वो महासागर, जंगल या चट्टानों के बीच लगातार सदियों या हजारों साल तक टिके रहते हैं.आइए जानते हैं ऐसे जीवों के बारे में जो मानव से बहुत आगे की उम्र तक जीते हैं.
ग्रीनलैंड शार्क
ग्रीनलैंड शार्क को सबसे ज़्यादा जीवनकाल वाले रीढ़ी वाले जीवों में गिना जाता है. वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये शार्क 250 से 500 साल तक जीवित रह सकती है.
ओशन क्वाहॉग क्लैम
क्वाहॉग क्लैम लगभग 507 साल की थी जब 2006 में मरी. यह समुद्र की ठंडी गहराई में रहता है, जहाँ तापमान स्थिर और कोशिकाओं पर तनाव कम होता है.
सेशेल्स विशालकाय कछुआ
सेशेल्स विशालकाय कछुआ धरती पर सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले स्थलीय जीवों में माना जाता है. अनुमान है कि इनकी उम्र लगभग 180-190 सालों के आसपास है.
दरी-समूहीय स्पंज और कोरल्स
बहुत सी स्पंज और कोरल प्रजातियाँ ऐसी हैं जो सदियों पुराने हैं.गहरी समुद्री स्पंज हजारों वर्षों तक जीवित पाया गया.
द बाउहेड व्हेल
बाउहेड व्हेल आर्कटिक पानी में रहने वाली प्रजाति है,यह व्हेल ठंडे पानी में जीवन बिताती है, और उसका शरीर वसा से ढँका होता है, जो ताप नियंत्रित करता है और ऊर्जा बचाता है.
इमॉर्टल जैलीफिश
जेलिफिश की यह प्रजाति विशेष इसलिए है क्योंकि यह अपने परिपक्व अवस्था के बाद फिर से सम्बंधित छोटे जीवनकाल में लौट सकती है, यदि वह किसी तरह क्षतिग्रस्त हो या मुश्किल में हो.
लून्गफिश
“मेथुसेलह” नामकी लून्गफिश ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है, जो स्टेनहार्ट एक्वेरियम सं फ्रांसिस्को में रहती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.