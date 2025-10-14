प्रकृति के चमत्कार! ऐसे जीव जो हजारों साल तक जीवित रहते हैं, इनके बारे में आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान

प्रकृति ने कुछ ऐसे जीव बनाए हैं जो हमें आयु और समय की सीमाओं को सोचने पर मजबूर करते हैं. कुछ समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, कुछ जमीन पर कुछ ऐसे हैं जिन्हें निराकार कह सकते हैं क्योंकि वो महासागर, जंगल या चट्टानों के बीच लगातार सदियों या हजारों साल तक टिके रहते हैं.आइए जानते हैं ऐसे जीवों के बारे में जो मानव से बहुत आगे की उम्र तक जीते हैं.