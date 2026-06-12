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दीपिका पादुकोण से लेकर रेखा तक, साउथ की इन हसीनाओं ने मचाया बॉलीवुड में गदर, खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को दी मात

बॉलीवुड में इतनी एक्ट्रेसेस हैं और सभी खूबसूरत हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आज भी साउथ की एक्ट्रेसेस ने खूबसूरती के मामले में दबदबा बनाया हुआ है. बेंगलुरु, मंगलौर और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों से आने वाली हीरोइनों ने शुरू से ही बॉलीवुड में अपना जलवा बरकरार रखा है. यहां साउथ से आने वाली कुछ हीरोइनों के बारे में बताया गया है, जिनकी अपनी खूबसूरती के आज भी लोग कायल हैं. 


By: Shivangi Shukla | Published: June 12, 2026 4:58:36 PM IST

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ऐश्वर्या राय - Photo Gallery
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ऐश्वर्या राय

पूर्व विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय का जन्म मंगलौर, कर्नाटक में हुआ था. 52 साल की उम्र में भी उनकी खूबसूरती के लोग दीवाने हैं. कान्स के रेड कार्पेट से लेकर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है. साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया है.

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शिल्पा शेट्टी

शिल्पा का जन्म (8 जुलाई 1975) मैंगलूर में एक परम्परागत परिवार में हुआ, जो बन्त समुदाय से है. उन्होंने फिल्म बाजीगर से बॉलीवुड में डेब्यू किया. आज भी अपने कातिलाना फिगर और फिटनेस के मामले में 20-25 साल की एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.

दीपिका पादुकोण - Photo Gallery
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दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन के रूप में जानी जाने वाली दीपिका पादुकोण का पालन-पोषण भी बेंगलुरु में हुआ. उन्होंने बाजीराव मस्तानी, रामलीला जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया है.

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रेखा

अपनी सदाबहार खूबसूरती से सबको दीवाना बनातीं रेखा का जन्म तत्कालीन मद्रास में हुआ था. रेखा ने अपने फ़िल्मी जीवन की शुरुआत बतौर एक बाल कलाकार तेलुगु फ़िल्म रंगुला रत्नम से कर दी थी. बतौर एक्ट्रेस उन्होंने 70 से 90 के दशक तक कई फिल्मों में काम किया है.

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श्रीदेवी

पेड्डी एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की मां श्रीदेवी का जन्म भी मद्रास में हुआ था. श्रीदेवी 80 और 90 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइनों में शामिल थीं. उनकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी आंखों से ही एक्टिंग करती थीं. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है.

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