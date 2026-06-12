दीपिका पादुकोण से लेकर रेखा तक, साउथ की इन हसीनाओं ने मचाया बॉलीवुड में गदर, खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को दी मात

बॉलीवुड में इतनी एक्ट्रेसेस हैं और सभी खूबसूरत हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आज भी साउथ की एक्ट्रेसेस ने खूबसूरती के मामले में दबदबा बनाया हुआ है. बेंगलुरु, मंगलौर और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों से आने वाली हीरोइनों ने शुरू से ही बॉलीवुड में अपना जलवा बरकरार रखा है. यहां साउथ से आने वाली कुछ हीरोइनों के बारे में बताया गया है, जिनकी अपनी खूबसूरती के आज भी लोग कायल हैं.