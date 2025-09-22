Mouni Roy ने की बेशर्मी की सारी हदें पार, सिर्फ पैंटी पहनकर दिया कातिलाना पोज - Photo Gallery
Mouni Roy ने की बेशर्मी की सारी हदें पार, सिर्फ पैंटी पहनकर दिया कातिलाना पोज

मौनी रॉय अपने कातिलाना अंदाज और सेक्सी फिगर की वजह से हमेशा स्पॉटलाइट में रहती हैं. उनकी खूबसूरती देखकर लोग सोचते हैं कि उनके जैसा फिगर हमारे पास भी हो. चाहे कैज़ुअल आउटफिट पहनें या ड्रेस, वह हर चीज में बेहद खूबसूरत लगती हैं. तो चलिए जानते हैं उनके कुछ कैज़ुअल लुक्स के बारे में, जिन्हें आप ना चाहकर भी देखते रह जाएंगे.

By: Komal Singh Last Updated: September 22, 2025 08:04:54 AM IST
Mouni Roy's bold look in white crop top - Photo Gallery
1/9

मौनी रॉय का सफेद क्रॉप टॉप बोल्ड लुक

मौनी रॉय ने सफेद क्रॉप टॉप और ढीली ब्लू डेनिम में ऐसा हुस्न बिखेरा कि हर पोज लोगों के दिलों में आग लगा दे. उनकी अदाएं बोल्ड और कातिलाना हैं जिसे देखकर उनके और भी ज्यादा दिवाने हो गए हैं .

Mouni Roy's sexy look in white skirt - Photo Gallery
2/9

मौनी रॉय का व्हाइट स्कर्ट में सेक्सी लुक

मौनी रॉय का ये ब्लैक टॉप और फ्लोरल व्हाइट स्कर्ट वाला लुक कातिलाना हुस्न का तूफान है. उनकी अदाएं बोल्ड, हॉट और सेक्सी वाइब से दिलों पर छा रही हैं.

Mouni Roy's hot look in a white shirt - Photo Gallery
3/9

सफेद शर्ट में मौनी रॉय का हॉट अंदाज

मौनी रॉय का ओपन व्हाइट शर्ट लुक उनकी हॉटनेस को और निखार रहा है. शरारती निगाहें, बोल्ड पोज और सेक्सी अंदाज हर किसी के दिल को अपना बना रही हैं .

Mouni Roy stunned everyone in a black strappy dress - Photo Gallery
4/9

ब्लैक स्ट्रैपी ड्रेस में मौनी रॉय ने किया सबको बेहाल

बिखरे बाल, गहराई लिए नजरें और ब्लैक स्ट्रैपी ड्रेस में मौनी रॉय की ये अदा दिलों को बेहाल कर दे. हर एंगल से हुस्न की मिसाल लग रही हैं.

Mouni Roy gave a sexy pose wearing a mini skirt - Photo Gallery
5/9

मौनी रॉय ने मिनी स्कर्ट पहनकर दिया सेक्सी पोज

मिनी स्कर्ट में मासूम बगावत, ओवर साइज ब्लेजर में बेशर्म मौनी रॉय का ये लुक देख उनके फैंस की उनपर से नजर नहीं हट पा रहीं है.

Mouni Roy's sexy look in a body-hugging dress - Photo Gallery
6/9

मौनी रॉय का बॉडी-हगिंग ड्रेस में सेक्सी लुक

टाइट को-ऑर्ड सेट में मौनी रॉय का हर मूव एक स्टेटमेंट है. बॉडी-हगिंग फैब्रिक में बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दीं.

Mouni Roy gave a sexy pose wearing blue jeans pants - Photo Gallery
7/9

मौनी रॉय ने ब्लू जींस पैंट पहनकर दिया सेक्सी पोज

मौनी रॉय ने इस लुक में ब्लैक क्रॉप टैंक टॉप के साथ ब्लू जींस पहन रखी है और बालों पर हाथ रखते हुए काफी सेक्सी पोज दे रही है.

Mouni Roy gave a killer pose while sitting on the sofa. - Photo Gallery
8/9

मौनी रॉय ने सोफे पर बैठकर दिया कातिलाना पोज

इस लुक में मौनी रॉय ने हाई नेक ब्लैक टॉप और स्किन-फिट लेदर पैंट्स पहन रखी है और सोफे पर काफी कातिलाना पोज देते हुए नजर आ रही है.

Disclaimer - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

