Mouni Roy ने की बेशर्मी की सारी हदें पार, सिर्फ पैंटी पहनकर दिया कातिलाना पोज

मौनी रॉय अपने कातिलाना अंदाज और सेक्सी फिगर की वजह से हमेशा स्पॉटलाइट में रहती हैं. उनकी खूबसूरती देखकर लोग सोचते हैं कि उनके जैसा फिगर हमारे पास भी हो. चाहे कैज़ुअल आउटफिट पहनें या ड्रेस, वह हर चीज में बेहद खूबसूरत लगती हैं. तो चलिए जानते हैं उनके कुछ कैज़ुअल लुक्स के बारे में, जिन्हें आप ना चाहकर भी देखते रह जाएंगे.