From Chandigarh to Beyond: युजवेंद्र चहल और आरजे महवाश की जोड़ी, जानिए कहां-कहां देखे गए साथ

क्रिकेटर युजी चहल को कौन नहीं जानता? जितनी उनकी प्रोफेशनल लाइफ चर्चा में रहती है उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी सवालों के घेरे में रहती है, फिर चाहे वो उनकी पहली पत्नी धनश्री को लेकर हो या उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड राज महवश को लेकर, और अगर हम युजी और धनश्री के तलाक के बाद की तो युजी और राज महवश को कई बार अलग-अलग जगहों पर एक साथ स्पॉट किया गया है, फिर चाहे वो भारत का कोई स्टेडियम हो या लंदन की सरकारें, तो चलिए इसी के साथ जानते है की एसी कौन-कौन सी जगहें हैं जहां युजी और राज महवश को एक साथ देखा गया हैं।