From Chandigarh to Beyond: युजवेंद्र चहल और आरजे महवाश की जोड़ी, जानिए कहां-कहां देखे गए साथ
क्रिकेटर युजी चहल को कौन नहीं जानता? जितनी उनकी प्रोफेशनल लाइफ चर्चा में रहती है उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी सवालों के घेरे में रहती है, फिर चाहे वो उनकी पहली पत्नी धनश्री को लेकर हो या उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड राज महवश को लेकर, और अगर हम युजी और धनश्री के तलाक के बाद की तो युजी और राज महवश को कई बार अलग-अलग जगहों पर एक साथ स्पॉट किया गया है, फिर चाहे वो भारत का कोई स्टेडियम हो या लंदन की सरकारें, तो चलिए इसी के साथ जानते है की एसी कौन-कौन सी जगहें हैं जहां युजी और राज महवश को एक साथ देखा गया हैं।
चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर स्पॉट (Yuzvendra Chahal and RJ Mahvash spotted at Chandigarh airport)
Yuzvendra Chahal और RJ Mahvash को कई बार एक साथ देखा गया है, और एक बार फिर दोनों को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। जहां पर आरजे महवाश, punjab kingsके सदस्यों के साथ थीं। और सबके साथ यह वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हुई थी।
युजवेंद्र चहल और आरजे महवश चंडीगढ़ में साथ दिखे(Yuzvendra Chahal RJ Mahvash Spotted Together In Chandigarh)
युजेंद्र चहल के तलाक के बाद उनका ना आरजे महवेश के साथ जोरा गया है और इसके बहुत सारे सारे प्रोविडेंस भी जहां पर आरजे महवेश और युजी को साथ में लंदन ट्रिप पर स्पॉट किया गया था और डोनो ने पोस्ट भी उसी टाइम डाला था लेकिन इस बात को डोनो ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है
फाइनल इंडिया स्पिन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025(Final India Spin Championship Trophy 2025)
फाइनल इंडियन स्पिन में युजवेंद्र चहल और आरजे महवाश को चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के दौरन साथ दिखे थे और दोनों की ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी।
युजवेंद्र चहल और आरजे महवश का क्रिसमस सेलिब्रेशन (Yuzvendra Chahal and RJ Mahvash Christmas celebration)
युजेंद्र चहल और आरजे महवेश को क्रिसमस के दिन भी साथ देखा गया था, जहां पर आरजे महवेस ने खुद सोशल मीडिया पर अपने और युजवेंद्र चहल की फोटो को पोस्ट कि था, जिसके बाद उनके फैंस को और ज्यादा यकीन होने लगा कि दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई सबुत नहीं है।
युजवेंद्र चहल का जन्मदिन की तस्वीरें(yuzi birthday celebration pics)
युजवेंद्र चहल का जन्मदिन बनाया था। जहां पर आरजे महवश युजी के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जो दोनों एक साथ दिखे हो।
Disclaimer
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.