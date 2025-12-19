  • Home>
  Alia Bhatt Stunning Looks: हर पार्टी में ढाएंगी कहर, आलिया भट्ट के इन आउटफिट्स को करें ट्राय

Alia Bhatt Stunning Looks: हर पार्टी में ढाएंगी कहर, आलिया भट्ट के इन आउटफिट्स को करें ट्राय

Alia Bhatt Stunning Looks: आलिया भट्ट अपने स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. उनका फैशन कैजुअल से लेकर ग्लैमरस तक हर मौके के लिए परफेक्ट होता ह.आज हम आलिया भट्ट से प्रेरित 7 शानदार ईवनिंग लुक्स दिखाएंगे, जिन्हें आप पार्टी, डिनर या खास मौकों पर आसानी से अपना सकती हैं.

Published: December 19, 2025 3:50:20 PM IST

alia bhatt 2 - Photo Gallery
1/8

कैजुअल स्टाइल

आलिया का कैजुअल लुक अक्सर शर्ट और जीन्स में होता है. इसके साथ कम गहने और सिंपल मेकअप उन्हें स्टाइलिश बनाते हैं. ये लुक कॉफी डेट या शाम की मुलाकात के लिए परफेक्ट है.

alia bhatt 3 - Photo Gallery
2/8

बोहो ग्लैम

आप आलिया भट्ट की तरह फ्लोइंग मैक्सी ड्रेस और हल्के प्रिंट्स के साथ लेयर्ड ज्वेलरी पहन सकती हैं. ये लुक आउटडोर पार्टी या शाम के ब्रंच के लिए सही है.

alia bhatt 4 - Photo Gallery
3/8

क्लासिक ब्लैक ड्रेस

अगर आप कुछ ब्लैक पहनने का सोच रही हैं तो आलिया भट्ट की तरह स्लिम फिट कैरी करें और साथ ही हील्स और सिंपल मेकअप यूज करें. यह कॉकटेल पार्टी के लिए बिल्कुल सही है.

alia bhatt 5 - Photo Gallery
4/8

ग्लैमरस साड़ी स्टाइल

शिमरी ब्लाउज या बोल्ड रंग की साड़ी पहनें. स्टाइलिश इयररिंग्स के साथ इसे मैच करें. ये शादी या फेस्टिव इवेंट्स के लिए बेहतरीन है.

alia bhatt 6 - Photo Gallery
5/8

एड्जी कंटेम्पररी लुक

ब्लेजर, लेदर पैंट या असिमेट्रिक ड्रेस पहनें. ये रूफटॉप पार्टी या शाम की इवेंट्स में फैशन-फॉरवर्ड स्टाइल दिखाता है.

alia bhatt 7 - Photo Gallery
6/8

रोमांटिक फेमिनिन लुक

अगर आप डेट नाइट के लिए रेडी हो रही हैं तो पेस्टल गाउन, फ्लोइंग स्कर्ट और सॉफ्ट कर्ल्स पहनें. ये डेट नाइट या फॉर्मल डिनर के लिए परफेक्ट है और सॉफ्टनेस व चार्म बढ़ाता है.

alia bhatt 8 - Photo Gallery
7/8

कैजुअल से ग्लैम तक

छोटे बदलाव जैसे ज्वेलरी, हील्स या लिपस्टिक से अपने कैजुअल लुक को रेड-कार्पेट स्टाइल में बदलें. ये आसानी से शाम के किसी भी मौके के लिए फिट हो जाता है.

alia bhatt 1 - Photo Gallery
8/8

हर जगह दिखें कॉन्फिडेंट

कैजुअल से ग्लैम तक के ये लुक्स हर तरह के शाम के मौके के लिए हैं. अपनी पसंद के हिसाब से मिक्स-मैच करें और हर जगह कॉन्फिडेंस के साथ चमकें.

Tags:
alia bhattAlia Bhatt evening looksAlia Bhatt fashion stylecelebrity inspired outfitsevening outfit ideas
