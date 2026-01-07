बस ड्राइवर के बेटा से ग्लोबल सुपरस्टार तक…दिलजीत दोसांझ की जर्नी के 7 ऐसे फैक्ट, जिनके बारे में नहीं होगा जानकारी
Lesser known facts about Diljit Dosanjh: दिलजीत दोसांझ का पंजाब के एक गांव से, जहां उनके पिता पंजाब रोडवेज में काम करते थे, एक ग्लोबल आइकन बनने तक का सफर प्रेरणादायक है. इसकी शुरुआत कीर्तन गाने से हुई, फिर उनके ब्रेकथ्रू एल्बम जैसे स्माइल आए, और गुड न्यूज़ और अमर सिंह चमकीला जैसी हिट फिल्मों में एक्टिंग रोल मिले. वह अपनी बहुत प्राइवेट ज़िंदगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक भारतीय-अमेरिकी महिला संदीप कौर से शादी की है, जिनसे उनका एक बेटा है, और उन्होंने कोचेला में परफॉर्मेंस सहित अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की है.
दिलजीत दोसांझ का जन्म दलजीत के रूप में हुआ
दिलजीत दोसांझ का जन्म दलजीत के रूप में हुआ था. 2004 में अपना पहला एल्बम 'इश्क दा उड़ा अड़ा' रिलीज़ करने से पहले, उन्होंने प्रोड्यूसर राजिंदर सिंह की सलाह पर स्टेज नाम दिलजीत अपनाया, जिससे एक नई पहचान के साथ उनके सफल म्यूज़िक करियर की शुरुआत हुई.
दिलजीत दोसांझ के पिता
दिलजीत दोसांझ के पिता, बलबीर सिंह, पंजाब रोडवेज में बस ड्राइवर थे. यह बैकग्राउंड मशहूर सिंगर की साधारण शुरुआत को दिखाता है, जो एक आम परिवार से मशहूर हुए.
दिलजीत दोसांझ गुरबानी गाते हुए
दिलजीत दोसांझ ने किशोरावस्था में स्थानीय गुरुद्वारों में गुरबानी गाना शुरू किया. इस शुरुआती शुरुआत ने उन्हें अनुभव हासिल करने और कम उम्र से ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद की.
दिलजीत दोसांझ का पहला गाना
दिलजीत दोसांझ 2000 में सिंगर-कंपोज़र बलवीर बोपाराई से मिले, म्यूज़िक के मौके की तलाश में. बोपाराई ने उनके साथ मिलकर 16 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम 'इश्क दा उड़ा अड़ा' रिलीज़ किया. 17 साल की उम्र तक, दिलजीत हर शो के लिए 50,000 रुपये चार्ज कर रहे थे और शादी के सीज़न में लगभग रोज़ाना परफॉर्म करते थे.
दिलजीत दोसांझ की पत्नी और बेटा
दिलजीत दोसांझ अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी शादी एक अमेरिकन-इंडियन महिला से हुई है और उनका एक बेटा है. उनके माता-पिता लुधियाना में रहते हैं.
दिलजीत दोसांझ के आने वाले प्रोजेक्ट्स
दिलजीत दोसांझ का 2025 शानदार रहा है, जिसमें मेट गाला में उनकी मौजूदगी खास रही. वह अपनी नई फिल्म बॉर्डर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन के साथ बॉर्डर 2 शामिल है, जो फिल्म और फैशन में उनकी बढ़ती मौजूदगी को दिखाता है.