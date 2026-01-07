बस ड्राइवर के बेटा से ग्लोबल सुपरस्टार तक…दिलजीत दोसांझ की जर्नी के 7 ऐसे फैक्ट, जिनके बारे में नहीं होगा जानकारी

Lesser known facts about Diljit Dosanjh: दिलजीत दोसांझ का पंजाब के एक गांव से, जहां उनके पिता पंजाब रोडवेज में काम करते थे, एक ग्लोबल आइकन बनने तक का सफर प्रेरणादायक है. इसकी शुरुआत कीर्तन गाने से हुई, फिर उनके ब्रेकथ्रू एल्बम जैसे स्माइल आए, और गुड न्यूज़ और अमर सिंह चमकीला जैसी हिट फिल्मों में एक्टिंग रोल मिले. वह अपनी बहुत प्राइवेट ज़िंदगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक भारतीय-अमेरिकी महिला संदीप कौर से शादी की है, जिनसे उनका एक बेटा है, और उन्होंने कोचेला में परफॉर्मेंस सहित अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की है.