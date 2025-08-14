Yuzi Chahal की नेटवर्थ जानकर, आपके भी पैरोंतले खिसक जाएगी जमीन
युजवेंद्र चहल भारत के एक बहरीन प्लेग स्पिनर हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ी में से एक हैं। और युजवेंद्र चहल नेटवर्थ भी चर्चा में बनी रहती है। और अगर हम उनकी कमाई के सोर्स कई हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय मैच फीस, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट , ब्रांड एंडोर्समेंट और अन्य बिजनेस एक्टिविटी। तो चलिए जानते हैं युजवेंद्र चहल की नेटवर्थ के पीछे के कारण और उनकी कमाने का अलग अलग जरिया
युजवेंद्र चहल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स
युजवेंद्र चहल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट युजवेंद्र चहल की इनकम का बड़ा हिस्सा होते हैं।युजवेंद्र चहल हर सीजन 6 करोड़ से 10करोड़ तक की रकम कमाते हैं।
सेंट्रल युजवेंद्र चहल का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट
भारतीय क्रिकेट टीम के और उन्हें बीसीसीआई से मैच फीस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट औरअच्छा खेलने पर बोनस भी मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट
एनुअल बुनियाद पर उनकी इनकम फिक्स्ड टाइम पर मिलती हैं।
युजवेंद्र चहल की ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ डिल
चहल की फेमस होने की वजह से कई कंपनियां उनसे जुड़ना चाहती हैं। वे स्पोर्ट्स मटेरियल , फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं और साथ ही उनकी नेटवर्थ बढ़ाने में भी मदद करते हैं।
युजवेंद्र चहल का सोशल मीडिया पर इफेक्ट
चहल के इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलोअर्स हैं। इससे वे स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ब्रांड प्रमोशन और प्रचार के जरिए अच्छी कमाई करते हैं। सोशल मीडिया आजकल खिलाड़ियों के लिए के लिए भी कमाई कर जरिया बन चुका है।
युजवेंद्र चहल का अपना यूट्यूब चैनल
चहल का अपना यूट्यूब चैनल भी है, जहां वे अपने लाइफ अपडेट पर व्लॉग बनाते है, चैलेंज और क्रिकेट से जुड़ी चीजें शेयर करते हैं। इस चैनल से वे स्पॉन्सरशिप के जरिए इनकम जनरेट करते हैं।
युजवेंद्र चहल फिटनेस और हेल्थ ब्रांड्स
चहल अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई फिटनेस और हेल्थ ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं , जो उन्हें अच्छे डील्स देती हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.