पहले बड़े पर्दे पर बिखेरा एक्टिंग का जलवा, फिर सियासत का दामन थामकर पॉलीटिशियन बन गई बॉलीवुड की 10 खूबसूरत अदाकाराएं!

फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया से निकलकर राजनीति के मैदान में उतरना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कई बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्रियों ने इस सफर को बेहद शानदार तरीके से तय किया है. बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली इन अभिनेत्रियों ने जनता की सेवा करने के लिए सियासत का दामन थामा और राजनीति में भी अपनी एक मजबूत पहचान बनाई. इनमें से कुछ अभिनेत्रियां आज फिल्मों में भी काम कर रही हैं और मुखरता से राजनीति भी कर रही है. यहां जानिए उन 10 प्रमुख अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने अभिनय के साथ-साथ राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और आज देश की राजनीति का एक अहम हिस्सा हैं.