  • Home>
  • Gallery»
  • पहले बड़े पर्दे पर बिखेरा एक्टिंग का जलवा, फिर सियासत का दामन थामकर पॉलीटिशियन बन गई बॉलीवुड की 10 खूबसूरत अदाकाराएं!

पहले बड़े पर्दे पर बिखेरा एक्टिंग का जलवा, फिर सियासत का दामन थामकर पॉलीटिशियन बन गई बॉलीवुड की 10 खूबसूरत अदाकाराएं!

फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया से निकलकर राजनीति के मैदान में उतरना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कई बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्रियों ने इस सफर को बेहद शानदार तरीके से तय किया है. बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली इन अभिनेत्रियों ने जनता की सेवा करने के लिए सियासत का दामन थामा और राजनीति में भी अपनी एक मजबूत पहचान बनाई. इनमें से कुछ अभिनेत्रियां आज फिल्मों में भी काम कर रही हैं और मुखरता से राजनीति भी कर रही है. यहां जानिए उन 10 प्रमुख अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने अभिनय के साथ-साथ राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और आज देश की राजनीति का एक अहम हिस्सा हैं.


By: Kajal Jain | Last Updated: July 27, 2026 2:04:09 PM IST

Follow us on
Google News
नुसरत जहां - Photo Gallery
1/10

1. नुसरत जहां

बंगला सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री नुसरत जहां ने साल 2019 में राजनीति में कदम रखा था. उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी जॉइन की और पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट से सांसद चुनी गईं. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसद में अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास और महिला मुद्दों पर खुलकर बात की.

You Might Be Interested In
कंगना रनौत - Photo Gallery
2/10

2. कंगना रनौत

बॉलीवुड की 'क्वीन' कही जाने वाली कंगना रनौत ने साल 2024 में राजनीति में एंट्री ली. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ली और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से शानदार जीत हासिल कर सांसद बनीं. आज कंगना संसद में अपने बेबाक अंदाज और क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए जानी जाती हैं.

मिमी चक्रवर्ती - Photo Gallery
3/10

3. मिमी चक्रवर्ती

फेमस बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती ने साल 2019 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर चुनावी मैदान में कदम रखा और पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से लोकसभा सांसद बनीं. हालांकि, उन्होंने फरवरी 2024 में राजनीति से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सिनेमा से राजनीति तक का उनका सफर काफी चर्चित रहा.

You Might Be Interested In
जया प्रदा - Photo Gallery
4/10

4. जया प्रदा

अपने दौर की दिग्गज अभिनेत्री जया प्रदा ने साल 1994 में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी. इसके बाद वह समाजवादी पार्टी में रहीं और साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुईं. वह उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से सांसद रह चुकी हैं और अपने मुखरता से बात करने के तरीके के लिए जानी जाती हैं.

गुल पनाग - Photo Gallery
5/10

5. गुल पनाग

बॉलीवुड और मॉडलिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली गुल पनाग ने साल 2014 में आम आदमी पार्टी (AAP) जॉइन की थी. उन्होंने चंडीगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था. हालांकि वह सक्रिय राजनीति से फिलहाल दूर हैं, लेकिन वह सोशल और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखती हैं.

जया बच्चन - Photo Gallery
6/10

6. जया बच्चन

दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने साल 2004 में समाजवादी पार्टी (SP) के साथ राजनीति में कदम रखा. वह लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा की सांसद हैं. संसद में उनके तीखे भाषण हमेशा चर्चा का विषय बनते हैं.

हेमा मालिनी - Photo Gallery
7/10

7. हेमा मालिनी

बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन की थी. वह उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं और लगातार जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. कला और संस्कृति के साथ-साथ वह अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक्टिवली काम कर रही हैं.

स्मृति ईरानी - Photo Gallery
8/10

8. स्मृति ईरानी

टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी ने साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन की थी. वह उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से सांसद रह चुकी हैं और केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय जैसे अहम कैबिनेट पदों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं.

किरण खेर - Photo Gallery
9/10

9. किरण खेर

बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर ने साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ली. वह चंडीगढ़ लोकसभा सीट से लगातार दो बार (2014 और 2019) सांसद चुनी गईं. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं को पूरा करने में अहम रोल अदा किया.

You Might Be Interested In
जे. जयललिता - Photo Gallery
10/10

10. जे. जयललिता

साउथ इंडियन सिनेमा की महान एक्ट्रेस और 'अम्मा' के नाम से मशहूर जे. जयललिता ने साल 1982 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) पार्टी ज्वाइन की थी. वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनीं और अपने मजबूत नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता और जनहितकारी योजनाओं के कारण भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर महिला नेताओं में गिनी गईं.

Tags:
bollywood actressbollywood and politicsbollywood newspolitical leaders
पहले बड़े पर्दे पर बिखेरा एक्टिंग का जलवा, फिर सियासत का दामन थामकर पॉलीटिशियन बन गई बॉलीवुड की 10 खूबसूरत अदाकाराएं! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पहले बड़े पर्दे पर बिखेरा एक्टिंग का जलवा, फिर सियासत का दामन थामकर पॉलीटिशियन बन गई बॉलीवुड की 10 खूबसूरत अदाकाराएं! - Photo Gallery
पहले बड़े पर्दे पर बिखेरा एक्टिंग का जलवा, फिर सियासत का दामन थामकर पॉलीटिशियन बन गई बॉलीवुड की 10 खूबसूरत अदाकाराएं! - Photo Gallery
पहले बड़े पर्दे पर बिखेरा एक्टिंग का जलवा, फिर सियासत का दामन थामकर पॉलीटिशियन बन गई बॉलीवुड की 10 खूबसूरत अदाकाराएं! - Photo Gallery
पहले बड़े पर्दे पर बिखेरा एक्टिंग का जलवा, फिर सियासत का दामन थामकर पॉलीटिशियन बन गई बॉलीवुड की 10 खूबसूरत अदाकाराएं! - Photo Gallery