मॉडलिंग से करियर की शुरुआत, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक कमाया नाम, बिना गॉड फादर अमायरा दस्तूर ने तय किया लंबा सफर

Amyra Dastoor Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर 7 मई को अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं. अमायरा का नाम उन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के खास जगह बनाई. वे किसी एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं आतीं. इसके बावजूद उन्होंने साउथ से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड तक का सफर तय किया और काफी नाम कमाया.