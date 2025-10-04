कौन हैं Muskan Karia ? कंट्रोवर्सी के बीच भी सोशल मीडिया क्वीन

Muskan Karia एक फैमस और बोल्ड इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर है, जिनके ऊपर हर बार आप यूटूब पर हमशा रोस्ट वीडियो देखते होंगे ये दिखने में जितनी सुंदर है उतने ही बुरे कंटेट बनाती है हम आपको बता दे की ये ज्यादातर लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट बनाती है, लेकिन काफी अलग तरीके से जिसमे हमेशा उनकी क्लीवेज दिखती रहती है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खिचती है जो चलिए इसी के साथ जानते है की मुस्कान करिया के बारे में वो है कौन.