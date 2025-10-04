कौन हैं Muskan Karia ? कंट्रोवर्सी के बीच भी सोशल मीडिया क्वीन - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • कौन हैं Muskan Karia ? कंट्रोवर्सी के बीच भी सोशल मीडिया क्वीन

कौन हैं Muskan Karia ? कंट्रोवर्सी के बीच भी सोशल मीडिया क्वीन

Muskan Karia एक फैमस और बोल्ड इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर है, जिनके ऊपर हर बार आप यूटूब पर हमशा रोस्ट वीडियो देखते होंगे ये दिखने में जितनी सुंदर है उतने ही बुरे कंटेट बनाती है हम आपको बता दे की ये ज्यादातर लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट बनाती है, लेकिन काफी अलग तरीके से जिसमे हमेशा उनकी क्लीवेज दिखती रहती है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खिचती है जो चलिए इसी के साथ जानते है की मुस्कान करिया के बारे में वो है कौन.

By: Komal Singh | Last Updated: October 4, 2025 7:38:47 AM IST

Follow us on
Google News
Muskan Karia - Photo Gallery
1/8

मुस्कान कारिया इंस्टाग्राम क्रिएटर

मुस्कान कारिया एक पॉपुलर इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर हैं, जो ज्यादातर फूड, स्नैक्स और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोज बनाती है. उनका कंटेंट खासकर युवाओं को अपनी तरफ खींचता है.

Muskan Karia - Photo Gallery
2/8

मुस्कान कारिया की क्रिएटिव वीडियो

मुस्कान पहले काफी सिंपल तरीके से वीडियो बनाया करती थी. लेकिन उनके व्यूज नहीं आते थे. लेकिन अब वो जिस अजीबो – गरीब खुद की बोडी को हिलाते हुए स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं.

Muskan Karia - Photo Gallery
3/8

मुस्कान कारिया की मेंबरशिप फीचर

इंस्टाग्राम के पेड सब्सक्रिप्शन फीचर को अपनाकर उन्होंने अपने फैंस को एक्सक्लूसिव कंटेंट की सुविधा दी है. इससे उनकी कमाई का एक नया और मजबूत स्रोत तैयार हुआ है.

Muskan Karia Monthly income - Photo Gallery
4/8

मुस्कान कारिया की महीनें की इनकम

मुस्कान कारिया केवल इंस्टाग्राम मेंबरशिप से ही हर महीने करोड़ों रुपये कमा लेती है और उसके बाद उनके पास अलग से प्रमोशनल प्रोडक्ट आते है जिसकी वजह से वो अब टॉप अर्निंग क्रिएटर्स में गिनी जा रही हैं.

Muskan Karia - Photo Gallery
5/8

मुस्कान कारिया का वायरल कंटेंट

उनकी “I bet you didn’t know this” डायलॉग इंटरनेट पर खूब वायरल है. उनके क्रिएटिव आइडियाज ने उन्हें सोशल मीडिया पर जल्दी पहचान दिलाई है.

Muskan Karia - Photo Gallery
6/8

मुस्कान कारिया को लेकर कंट्रोवर्सी

कई बार उन पर डबल मीनिंग और अश्लील कंटेंट बनाने के आरोप लगे.कुछ लोग उनके वीडियोज को मनोरंजक मानते हैं, जबकि कुछ इसे सोशल मीडिया पर गलत बताते हैं.

Muskan Karia - Photo Gallery
7/8

सोशल मीडिया रीएक्शन

उनके वीडियो पर नेटिजन्स का रिएक्शन मिला-जुला होता है. एक तरफ युवा दर्शक उनकी बोल्ड और अलग स्टाइल की तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचना भी होती है.

कौन हैं Muskan Karia ? कंट्रोवर्सी के बीच भी सोशल मीडिया क्वीन - Photo Gallery
8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
MuskanKariaMuskanKariaControversyMuskanKariaMuskanKariaSnackExplorerViralReels
कौन हैं Muskan Karia ? कंट्रोवर्सी के बीच भी सोशल मीडिया क्वीन - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कौन हैं Muskan Karia ? कंट्रोवर्सी के बीच भी सोशल मीडिया क्वीन - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन हैं Muskan Karia ? कंट्रोवर्सी के बीच भी सोशल मीडिया क्वीन - Photo Gallery
कौन हैं Muskan Karia ? कंट्रोवर्सी के बीच भी सोशल मीडिया क्वीन - Photo Gallery
कौन हैं Muskan Karia ? कंट्रोवर्सी के बीच भी सोशल मीडिया क्वीन - Photo Gallery
कौन हैं Muskan Karia ? कंट्रोवर्सी के बीच भी सोशल मीडिया क्वीन - Photo Gallery