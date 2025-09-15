Rashmika Mandanna का सेक्सी पोज़, हॉटनेस ओवरलोड - Photo Gallery
Rashmika Mandanna का सेक्सी पोज़, हॉटनेस ओवरलोड

रश्मिका मांडणा साउथ इंडस्ट्री की एक काफी जानी-मानी एक्ट्रेस है, जिन्होंने बॉलीवुड के एक्ट्रेस के साथ भी काम कर रखा है. उन्होंने ओल्ड मूवी से लेकर सिंपल मूवीस तक काम कर रखा है. तो चलिए जानते हैं उनकी कुछ और हॉट एंड ग्लैमरस पिक के बारे में, जिसे देखने के बाद आप भी उन पर फिदा हो जाएंगे.

By: Komal Kumari Last Updated: September 15, 2025 14:15:08 IST
1/9

रश्मिका मंदाना का ब्लैक साड़ी लुक

रश्मिका मंदाना का यह ब्लैक साड़ी लुक दिलों की धड़कनें तेज कर देता है. उनके हुस्न की चमक और बैकलेस बोल्डनेस हर नजर को कैद कर लेती है.

2/9

रश्मिका मंदाना ऑफ-शोल्डर ब्लैक ड्रेस लुक

रश्मिका मंदाना इस ऑफ-शोल्डर ब्लैक ड्रेस में आग लगा रही हैं. सोने की ज्वेलरी उनकी बोल्डनेस को और ग्लैमरस बना रही है. उनका हॉट अंदाज दिलों की धड़कनें तेज कर देता है.

3/9

लाल ड्रेस का बोल्ड जादू

रश्मिका मंदाना इस लाल ड्रेस में आग लगा रही हैं. उनकी मुस्कान में शरारत, अदाओं में नशा और ड्रेस का कट उन्हें और भी स्लिज़जी वॉल्केनो बना रहा है.

4/9

रश्मिका की हॉट और बेबाक अदा

रश्मिका मंदाना का ये लेदर लुक आग लगा देने वाला है, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस और बोल्ड अंदाज सबको मदहोश कर देता है.

5/9

रश्मिका मंदाना का ब्लैक हॉट लुक

रश्मिका मंदाना का ये ब्लैक हॉट अवतार दिलों की धड़कन बढ़ा दे, बोल्डनेस और एलिगेंस का तड़का लगाकर उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा स्लिज़ी और अट्रैक्टिव लग रही है.

6/9

रश्मिका मंदाना का रेड साड़ी बोल्ड लुक

रश्मिका मंदाना का रेड साड़ी अवतार दिलों को आग लगाने वाला है, बोल्ड कट और ग्लैमरस टच उनकी खूबसूरती को और भी ज्यादा हॉट और डिजायरबल बना रहा है.

7/9

रश्मिका मंदाना का फरी आउटफिट

रश्मिका मंदाना का ये फरी आउटफिट उनकी बोल्डनेस के साथ स्टॉकिंग्स और हॉट पोज देती नजर आ रही है .

8/9

रश्मिका का ब्लैक ड्रेस में हॉट अंदाज

ब्लैक ट्रांसपेरेंट ड्रेस में रश्मिका मंदाना का यह हॉट अंदाज़ सबका ध्यान खींच लेता है। रेड कार्पेट पर उनकी चमकती स्माइल और बोल्ड एक्सप्रेशन उन्हें और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

