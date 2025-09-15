Rashmika Mandanna का सेक्सी पोज़, हॉटनेस ओवरलोड

रश्मिका मांडणा साउथ इंडस्ट्री की एक काफी जानी-मानी एक्ट्रेस है, जिन्होंने बॉलीवुड के एक्ट्रेस के साथ भी काम कर रखा है. उन्होंने ओल्ड मूवी से लेकर सिंपल मूवीस तक काम कर रखा है. तो चलिए जानते हैं उनकी कुछ और हॉट एंड ग्लैमरस पिक के बारे में, जिसे देखने के बाद आप भी उन पर फिदा हो जाएंगे.