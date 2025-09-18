नाम और शोहरत के लिए इस बोल्ड हीरोइन ने कर डाले ऐसे काम, जिससे पूरी इंडस्ट्री हिल गई
पूनम पांडे बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और विवादों में रहने वाली मॉडल – एक्ट्रेस मानी जाती हैं. कभी अपने बयानों से, तो कभी अपने तस्वीरों और वीडियो की वजह से सुर्खियाँ बटोरी हैं.आइए जानते है उनकी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसमें उन्होंने मौत तक का मजाक बना दिया था
झूठी मौत की खबर
पूनम पांडे ने खुद की मौत की खबर फैलाई कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर है. बाद में बताया कि यह जागरूकता फैलाने का तरीका था। इसकी वजह से एक्ट्रस को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था.
वर्ल्ड कप वाला वादा
पूनम पांडे ने इंडिया की जीत पर कपड़े उतारने का वादा करके पूरे देश में हलचल मचा दी थी, लेकीन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन उनके बारे में हर कोई जानने लगा था.
माय बाथरूम सीक्रेट्स वीडियो
पूनम पांडे की यूट्यूब पर सीरीज आई थी जिसका नाम "माय बाथरूम सीक्रेट्स" था. जिसे कई लोगों ने अश्लील बताया था और उस सीरीज को बैन भी कर दिया गया था.
राज कुंद्रा के साथ ऐप लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद
पूनम पांडे ने एक बार ऐप भी लॉन्च किया था, लेकिन गूगल प्ले स्टोर ने ऑफेंसिव कंटेंट बताकर बैन कर दिया गया था और उसके बाद ही राज कुंद्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी विवाद हुआ हुआ था.
पूनम पांडे को पुलिस ने किया गिरफ्तार
एक बार पूनम पांडे गोवा में लॉकडाउन के समय सरकारी डैम पर शूटिंग कर रही थी जिसकी वजह से उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था.
पूनम पांडे पहली फिल्म के पोस्टर को लेकर विवाद
पूनम पांडे की पहली फिल्म का पोस्टर नशा को लेकर भी विवाद हुआ था. क्योंकी पोस्टर काफी बोल्ड था. वहां के कुछ धार्मिक और राजनीतिक ग्रुप ने पोस्टर को हटवाने की मांग की थी जिसकी वजह से विवाद हो गया था.
पति संग मारपीट का मामला
पूनम पांडे ने शादी के कुछ समय बाद ही अपने पति सैम बॉम्बे पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाए था. इससे भी कुछ समय से वो काफी चर्चा में रहीं थी .
सोशल मीडिया पर बोल्ड कंटेंट
इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पूनम पांडे की बोल्ड तस्वीरों और अश्लील लाइव सेशन्स की वजह से उन पर अक्सर आरोप लगाए जाते थे.
हमेशा विवादों में रहना
पूनम पांडे हमेशा कभी बयान, बोल्ड फोटो और वीडियो की वजह से सुर्ख़ियों में में बनी रहती है या कहें निकाल लेती हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.