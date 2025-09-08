फिल्मों से ज्यादा चर्चा में रहे अक्षय के अफेयर्स और पर्सनल लाइफ, किया करते थे होटल में वेटर का काम

बॉलीवुड में आज अक्षय कुमार को खिलाडी के नाम से जाना जाता हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल किया हैं। अक्षय ने अपने शुरुआती समय में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, उन्होंने छोटे-मोटे काम और मॉडलिंग भी की थी। शेफ की नौकरी से लेकर बॉलीवुड के खिलाडी बनने का सफर काफी प्रेरणादायक है, अक्षय ने एक्शन से लेकर कॉमेडी सोशल मेसज वाली फिल्मों से सभी को अपना दीवाना बनाया।