फिल्मों से ज्यादा चर्चा में रहे अक्षय के अफेयर्स और पर्सनल लाइफ, किया करते थे होटल में वेटर का काम
बॉलीवुड में आज अक्षय कुमार को खिलाडी के नाम से जाना जाता हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल किया हैं। अक्षय ने अपने शुरुआती समय में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, उन्होंने छोटे-मोटे काम और मॉडलिंग भी की थी। शेफ की नौकरी से लेकर बॉलीवुड के खिलाडी बनने का सफर काफी प्रेरणादायक है, अक्षय ने एक्शन से लेकर कॉमेडी सोशल मेसज वाली फिल्मों से सभी को अपना दीवाना बनाया।
अक्षय का जन्म और बचपन की कहानी
अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में हुआ उनका असली नाम अक्षय नहीं बल्कि राजीव भाटिया था। उन्हें बचप से ही मार्सल आर्ट का शौक था, दिल्ली में उन्होंने अपनी स्कूली पढाई पूरी की जिसके बाद उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया।
अक्षय कुमार किया करते थे शेफ की नौकरी
अक्षय कुमार अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर बैंकॉक चले गए थे जहां उन्होंने वेटर और शेफ का काम शुरू किया था उन्होंने बैंकॉक में जाकर 'मुए थाई' भी सीखी।
भारत लौटने पर मॉडलिंग से की अक्षय ने करियर की शुरुआत
अक्षय कुमार जब वापस मुंबई लौट कर आए तो उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की इसके बाद उन्हें लगा कि वह अपना करियर एक्टिंग में बना सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं था और अक्षय को ऑडिशन और काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा।
अक्षय को पहली फिल्म ने दिलाई बॉलीवुड में पहचान
अक्षय कुमार ने 1991 में सौगंध फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, यह फिल्म ज्यादा हिट नहीं रही लेकिन 1992 की खिलाड़ी ने उनकी किस्मत चमका दी जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड में 'खिलाड़ी कुमार' का खिताब मिला
अक्षय कुमार की पर्सनल लाइफ रही लाइमलाइट का हिस्सा
अक्षय कुमार अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहते थे, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के साथ उनके अफेयर्स ने खूब सारी सुर्खियां बटोरी लेकिन अक्षय कुमार ने 2001 में ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली और आज अक्षय और ट्विंकल एक पावर कपल माने जाते हैं।
अक्षय कुमार की कुछ सुपरहिट फिल्मे
अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में काफी ज्यादा हिट मूवीस दी है जैसे वेलकम, भूल भुलैया, हेरा फेरी, हाउसफुल, धड़कन, मोहरा जिसको देखकर फैन्स आज भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और अक्षय कुमार हर बार यह बात साबित करते हुए आए हैं की कॉमेडी एक्शन या कोई भी फिल्म के जॉनर में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं
