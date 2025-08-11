  • Home>
  मिंटो में बनाएं ये Air Fryerमें बनने वाली टेस्टी और चटपटी रेसिपीज

मिंटो में बनाएं ये Air Fryerमें बनने वाली टेस्टी और चटपटी रेसिपीज

आजकल किचन में नए-नए गैजेट्स की भरमार है और उनमें से एक है एयर फ्रायर। इसे लोग ज्यादातर फ्रेंच फ्राइज या नगेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि एयर फ्रायर सिर्फ स्नैक्स तक ही सीमित नहीं है। आप इसमें कई ऐसे हेल्दी और स्वादिष्ट डिशज बना सकते हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 11, 2025 17:58:30 IST
स्टफ्ड बेल पेपर्स(Stuffed Bell Peppers)

एयर फ्रायर में स्टफ्ड बेल पेपर्स बनाना बेहद आसान और हेल्दी है। इसके लिए शिमला मिर्च को बीच से काटकर बीज निकाल दें। अंदर आप क्विनोआ, ब्राउन राइस, पनीर या चिकन का मिश्रण भर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा चीज डालकर एयर फ्रायर में 180°C पर 8-10 मिनट पकाएँ।

एयर फ्राइड बनाना चिप्स(Air Fried Banana Chips)

केले से बनी चिप्स का स्वाद और कुरकुरापन अलग ही होता है। पके हुए या कच्चे केले को पतले स्लाइस में काट लें, हल्का सा नमक और ऑलिव ऑयल लगाएँ। इन्हें एयर फ्रायर में 160°C पर 8-10 मिनट तक पकाएँ। थोड़ी देर में आपके पास हेल्दी, बिना ज्यादा तेल वाली कुरकुरी चिप्स तैयार होंगी।

मिनी पनीर टिक्का(Mini PaneerTikka)

अगर आपको टिक्का खाना पसंद है लेकिन ज्यादा तेल से बचना चाहते हैं, तो एयर फ्रायर में मिनी पनीर टिक्का एकदम सही है। पनीर के छोटे टुकड़ों को दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाले में मैरीनेट करें। इन्हें सीक में लगाकर 180°C पर 7-8 मिनट पकाएँ। ऊपर से नींबू और चाट मसाला डालें। यह हेल्दी, प्रोटीन से भरपूर और पार्टी स्नैक के लिए बेहतरीन है।

क्रिस्पी चना(Crispy Chana)

भुना हुआ चना तो सबने खाया होगा, लेकिन एयर फ्रायर में क्रिस्पी चना एक अलग ही अनुभव है। उबले हुए काबुली चने को हल्के मसालों और थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ मिलाएँ। इन्हें 200°C पर 10-12 मिनट पकाएँ। बीच-बीच में हिलाते रहें ताकि सभी चने समान रूप से क्रिस्पी हों।

एग मफिन्स (Egg Muffins)

ब्रेकफास्ट के लिए एक क्विक और हेल्दी ऑप्शन है एयर फ्रायर एग मफिन्स। इसके लिए फेंटे हुए अंडे में पालक, टमाटर, प्याज और चीज डालें। इन्हें सिलिकॉन मफिन कप्स में भरकर एयर फ्रायर में 180°C पर 8-10 मिनट पकाएँ। यह डिश प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है।

स्वीट पोटैटो फ्राइज(Sweet Potato Fries)

आलू के फ्राइज तो आम हैं, लेकिन स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद के फ्राइज ज्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट होते हैं। शकरकंद को पतले स्लाइस में काटें, ऑलिव ऑयल, नमक और पाप्रिका पाउडर में मिलाएँ। इन्हें 200°C पर 12-15 मिनट पकाएँ।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

