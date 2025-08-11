मिंटो में बनाएं ये Air Fryerमें बनने वाली टेस्टी और चटपटी रेसिपीज

मिनी पनीर टिक्का(Mini PaneerTikka)

अगर आपको टिक्का खाना पसंद है लेकिन ज्यादा तेल से बचना चाहते हैं, तो एयर फ्रायर में मिनी पनीर टिक्का एकदम सही है। पनीर के छोटे टुकड़ों को दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाले में मैरीनेट करें। इन्हें सीक में लगाकर 180°C पर 7-8 मिनट पकाएँ। ऊपर से नींबू और चाट मसाला डालें। यह हेल्दी, प्रोटीन से भरपूर और पार्टी स्नैक के लिए बेहतरीन है।