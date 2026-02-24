Deadliest earthquakes in world: ये है दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप, हैती से अश्गाबात तक लाखों लोगों ने गंवाई जान

Deadliest earthquakes in world: भूकंप प्राकृतिक आपदा में सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक हैं. आज तक दर्ज दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों ने लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों का आर्थिक नुकसान किया. 30 जुलाई 2025 को रूस के कमचटका प्रायद्वीप के पास आए 8.8 तीव्रता वाले भूकंप ने फिर से भूकंपों की भयावहता याद दिला दी. साथ ही अश्गाबात और हैती का भूकंप भी दर्दनाक था.