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क्या होता है फ्रेंडशिप मैरिज? जापान में क्यों है इतना पॉपुलर; इस नए ट्रेंड की असलियत होश उड़ा देगी

Friendship Marriage: एक समय था जब शादी को प्यार, परिवार और ज़िंदगी भर साथ रहने के वादे की निशानी माना जाता था. लेकिन अब, दुनिया भर के कई देशों में रिश्तों की परिभाषा बदल रही है. जापान में फ्रेंडशिप मैरिज नाम का एक अनोखा ट्रेंड पॉपुलर हो रहा है. इस रिश्ते में पति-पत्नी कानूनी तौर पर शादीशुदा तो होते हैं, लेकिन उनके बीच न तो प्यार होता है और न ही रोमांटिक कनेक्शन. यह ट्रेंड क्या है, और लोग इसे क्यों अपना रहे हैं? आइए जानते हैं.


By: Shristi S | Published: August 3, 2026 11:40:47 PM IST

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फ्रेंडशिप मैरिज क्या है? - Photo Gallery
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फ्रेंडशिप मैरिज क्या है?

फ्रेंडशिप मैरिज एक ऐसी शादी है जिसमें दो लोग अच्छे दोस्त की तरह साथ रहने का फैसला करते हैं. वे कानूनी तौर पर पति-पत्नी तो होते हैं, लेकिन रोमांटिक या फिजिकल रिश्ता ज़रूरी नहीं होता. दोनों लोग एक-दूसरे की इज्ज़त करते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं.

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प्यार नहीं, बल्कि समझ ही रिश्ते की नींव होती है

इस तरह की शादी में सबसे ज़रूरी चीज़ें दोस्ती और भरोसा होती हैं. दोनों पार्टनर एक-दूसरे की पर्सनल लाइफ, करियर और फैसलों की इज्ज़त करते हैं. वे साथ रहते हैं और एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन पारंपरिक शादी की उम्मीदें इस रिश्ते का हिस्सा नहीं होतीं.

जापान में यह ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? - Photo Gallery
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जापान में यह ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है?

जापानी समाज में शादी को बहुत अहमियत दी जाती है. युवाओं पर शादी का दबाव होता है, लेकिन हर कोई पारंपरिक शादीशुदा ज़िंदगी नहीं चाहता. इसलिए, फ्रेंडशिप मैरिज उन लोगों के लिए एक ऑप्शन बन रही है जो शादी का सोशल स्टेटस चाहते हैं लेकिन रोमांटिक रिश्ते की ज़िम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते.

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अकेलेपन से बचने का एक नया तरीका

जापान में सिंगल लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. फ्रेंडशिप मैरिज लोगों को एक भरोसेमंद पार्टनर देती है जिसके साथ वे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं. इससे अकेलापन कम होता है और इमोशनल सपोर्ट मिलता है.

महंगी ज़िंदगी में फाइनेंशियल सपोर्ट - Photo Gallery
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महंगी ज़िंदगी में फाइनेंशियल सपोर्ट

जापान को दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक माना जाता है. अकेले घर चलाना, किराया देना और रोज़ के खर्चे पूरे करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. फ्रेंडशिप मैरिज में, दोनों पार्टनर खर्चे शेयर करते हैं, जिससे फाइनेंशियल बोझ कम होता है और ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है.

फ्रेंडशिप मैरिज के फायदे - Photo Gallery
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फ्रेंडशिप मैरिज के फायदे

इस रिश्ते में, दोनों पार्टनर को पर्सनल आज़ादी मिलती है. करियर और पर्सनल फैसलों में कम दखल होता है. फाइनेंशियल सहयोग, इमोशनल सपोर्ट और आपसी सम्मान को इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, यही वजह है कि युवा पीढ़ी का एक हिस्सा इसे अपना रहा है.

लेकिन इसके नुकसान भी हैं - Photo Gallery
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लेकिन इसके नुकसान भी हैं

हर रिश्ते की तरह, दोस्ती और शादी में भी अपनी चुनौतियां होती हैं. अगर किसी एक पार्टनर में समय के साथ प्यार या रोमांटिक भावनाएं पैदा हो जाती हैं, तो इससे रिश्ते में इम्बैलेंस पैदा हो सकता है. इसके अलावा, परिवार और समाज के लिए ऐसे रिश्ते को स्वीकार करना अक्सर मुश्किल होता है.

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क्या यह ट्रेंड जारी रहेगा?

बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ती आर्थिक चुनौतियों और रिश्तों के प्रति बदलते नज़रिए के कारण, दोस्ती और शादी जैसे कॉन्सेप्ट दुनिया के कई हिस्सों में चर्चा का विषय बन रहे हैं. हालांकि, यह हर किसी के लिए सही चॉइस नहीं हो सकती है. आखिरकार, किसी भी रिश्ते की सफलता आपसी समझ, सम्मान और साफ़ उम्मीदों पर निर्भर करती है.

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Friendship MarriageJapan NewsRelationship Tips
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