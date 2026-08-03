क्या होता है फ्रेंडशिप मैरिज? जापान में क्यों है इतना पॉपुलर; इस नए ट्रेंड की असलियत होश उड़ा देगी

Friendship Marriage: एक समय था जब शादी को प्यार, परिवार और ज़िंदगी भर साथ रहने के वादे की निशानी माना जाता था. लेकिन अब, दुनिया भर के कई देशों में रिश्तों की परिभाषा बदल रही है. जापान में फ्रेंडशिप मैरिज नाम का एक अनोखा ट्रेंड पॉपुलर हो रहा है. इस रिश्ते में पति-पत्नी कानूनी तौर पर शादीशुदा तो होते हैं, लेकिन उनके बीच न तो प्यार होता है और न ही रोमांटिक कनेक्शन. यह ट्रेंड क्या है, और लोग इसे क्यों अपना रहे हैं? आइए जानते हैं.