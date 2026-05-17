Fridge Cooling Tips: गर्मियों में फ्रिज नहीं कर रहा सही कूलिंग? अपनाएं ये आसान टिप्स

Fridge Cooling Tips: गर्मी के मौसम में फ्रिज की कूलिंग कम होना एक आम समस्या है. कई बार फ्रिज चलता रहता है लेकिन पानी ठंडा नहीं होता और बर्फ भी सही से नहीं जमती. ऐसे में लोग तुरंत मैकेनिक बुलाने की सोचते हैं, जबकि कई छोटी गलतियों को सुधारकर घर बैठे ही फ्रिज की कूलिंग बेहतर की जा सकती है. आइए जानते हैं आसान टिप्स.