Fridge Cooling Tips: गर्मियों में फ्रिज नहीं कर रहा सही कूलिंग? अपनाएं ये आसान टिप्स
Fridge Cooling Tips: गर्मी के मौसम में फ्रिज की कूलिंग कम होना एक आम समस्या है. कई बार फ्रिज चलता रहता है लेकिन पानी ठंडा नहीं होता और बर्फ भी सही से नहीं जमती. ऐसे में लोग तुरंत मैकेनिक बुलाने की सोचते हैं, जबकि कई छोटी गलतियों को सुधारकर घर बैठे ही फ्रिज की कूलिंग बेहतर की जा सकती है. आइए जानते हैं आसान टिप्स.
गर्मियों में क्यों घट जाती है फ्रिज की कूलिंग?
तेज गर्मी के दौरान फ्रिज पर ज्यादा दबाव पड़ता है. अगर सही देखभाल न हो तो कूलिंग कम होने लगती है और खाने-पीने का सामान जल्दी खराब हो सकता है.
गंदे कॉइल्स बन सकते हैं बड़ी वजह
फ्रिज के पीछे लगे कॉइल्स और ग्रिल्स पर धूल जमने से गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती. इससे कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है और कूलिंग कमजोर हो जाती है.
ऐसे करें पीछे की ग्रिल की सफाई
फ्रिज का प्लग निकालें और पीछे की ग्रिल को सूखे कपड़े या ब्रश से साफ करें. नियमित सफाई करने से फ्रिज बेहतर तरीके से ठंडा करता है.
दीवार से सटाकर रखना पड़ सकता है भारी
बहुत से लोग फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर रख देते हैं. इससे हवा पास नहीं हो पाती और मशीन जल्दी गर्म होने लगती है.
फ्रिज और दीवार के बीच रखें दूरी
फ्रिज और दीवार के बीच कम से कम 5-6 इंच की दूरी रखें. इससे एयर फ्लो बना रहता है और कूलिंग बेहतर होती है.
बार-बार दरवाजा खोलना बंद करें
गर्मी में बार-बार फ्रिज खोलने से अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है. इससे फ्रिज को दोबारा ठंडा होने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.
जरूरत से ज्यादा सामान भरना सही नहीं
अगर फ्रिज पूरी तरह भर दिया जाए तो अंदर हवा सही से घूम नहीं पाती. सामान के बीच थोड़ी जगह छोड़ें और गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखने से बचें.
सही तापमान सेट करना है जरूरी
कई लोग गर्मियों में भी फ्रिज का तापमान सही तरीके से सेट नहीं करते. इससे कूलिंग कमजोर लगने लगती है और सामान खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.