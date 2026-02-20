अनुराग कश्यप की ‘कैनेडी’ से लेकर ‘लकी द सुपरस्टार’ तक इस हफ्ते OTT पर गरजेगा मनोरंजन का धमाका, देखें लिस्ट

Friday OTT Release: सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों में इस बार नई और दिलचस्प फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं. कार्तिक आर्यन, अनुराग कश्यप और सनी लियोनी जैसी हस्तियों की फिल्में देखने को मिल रही हैं. जानिए इस वीकएंड कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज आपके पिटारे में हैं.