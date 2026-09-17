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Friday OTT Releases This Week: लस्ट स्टोरीज 3 से लेकर इरुमुडी तक…शुक्रवार को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज? चेक करें पूरी लिस्ट

Friday OTT Releases this Week: आज गुरुवार है और कल शुक्रवार है. ऐसे में शुक्रवार को ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट सामने आ गई है. नेटफ्लिक्स की रिलेशनशिप एंथोलॉजी के नए चैप्टर से लेकर एक स्टार किड के एक्टिंग डेब्यू वाली मलयालम एक्शन थ्रिलर तक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ आ रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नेटफ्लिक्स, अमेजन और जियोहॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.


By: Sohail Rahman | Published: September 17, 2026 7:35:15 PM IST

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इरुमुडी – नेटफ्लिक्स

रवि तेजा और प्रिया भवानी शंकर की एक्शन ड्रामा फिल्म 'इरुमुडी' 18 सितंबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. शिवा निर्वाण द्वारा निर्देशित इस फिल्म में साई कुमार और बेबी नक्षत्र भी हैं. सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद यह एक्शन एंटरटेनर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी. यह फिल्म रवि तेजा को एक हाई-एनर्जी ड्रामा में दिखाती है जिसे दर्शक अब घर बैठे देख सकते हैं.

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नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय एंथोलॉजी 'लस्ट स्टोरीज 3' के साथ वापस आ रही है, जो एमी-नॉमिनेटेड फ्रैंचाइजी का तीसरा भाग है. इस फिल्म में 4 अलग-अलग कहानियां हैं जो प्यार, अंतरंगता और जटिल आधुनिक रिश्तों को दिखाती हैं. इस एंथोलॉजी का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवाने, शकुन बत्रा, विशाल भारद्वाज और किरण राव ने किया है. इसकी स्टार कास्ट में कोंकणा सेन शर्मा, राधिका आप्टे, अदिति राव हैदरी, सिद्धार्थ, राधिका मदान, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, गुरफतेह पीरज़ादा और सना थम्पी जैसे कलाकार शामिल हैं. 'लस्ट स्टोरीज़ 3' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, जो इस प्लेटफॉर्म के वीकेंड लाइनअप में एक खास पेशकश होगी.

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