Friday OTT Releases This Week: लस्ट स्टोरीज 3 से लेकर इरुमुडी तक…शुक्रवार को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज? चेक करें पूरी लिस्ट
Friday OTT Releases this Week: आज गुरुवार है और कल शुक्रवार है. ऐसे में शुक्रवार को ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट सामने आ गई है. नेटफ्लिक्स की रिलेशनशिप एंथोलॉजी के नए चैप्टर से लेकर एक स्टार किड के एक्टिंग डेब्यू वाली मलयालम एक्शन थ्रिलर तक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ आ रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नेटफ्लिक्स, अमेजन और जियोहॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.
इरुमुडी – नेटफ्लिक्स
रवि तेजा और प्रिया भवानी शंकर की एक्शन ड्रामा फिल्म 'इरुमुडी' 18 सितंबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. शिवा निर्वाण द्वारा निर्देशित इस फिल्म में साई कुमार और बेबी नक्षत्र भी हैं. सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद यह एक्शन एंटरटेनर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी. यह फिल्म रवि तेजा को एक हाई-एनर्जी ड्रामा में दिखाती है जिसे दर्शक अब घर बैठे देख सकते हैं.
बेस्ट ऑफ द बेस्ट-नेटफ्लिक्स
'बेस्ट ऑफ द बेस्ट' बचपन की दो सबसे अच्छी सहेलियों, माया और अंजलि (जिनका किरदार मैत्रेयी रामकृष्णन और प्रियंका केडिया ने निभाया है) पर आधारित एक कॉमेडी फिल्म है. कहानी इन दोनों के UCLA की कॉम्पिटिटिव बॉलीवुड-फ़्यूजन डांस टीम में शामिल होने के सफर को दिखाती है. उनका सपना U.S. नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंचना है, लेकिन कॉम्पिटिशन का दबाव उनकी दोस्ती पर असर डालने लगता है. आपसी मतभेद और बेहतरीन परफॉर्मेंस का दबाव दोनों सहेलियों को अपने रिश्ते के एक मुश्किल दौर से गुजरने पर मजबूर कर देता है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी और इसी हफ्ते रिलीज होने वाली है.
थुडक्कम – जियोहॉटस्टार
मलयालम सिनेमा के फैन्स के लिए, 'थुडक्कम' एक और फिल्म है जिसका इंतजार किया जा सकता है. जियोहॉटस्टार की यह एक्शन थ्रिलर 18 सितंबर, 2026 को प्रीमियर होगी और इससे विस्मया मोहनलाल एक्टिंग में डेब्यू करेंगी. जूड एंथनी जोसेफ द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विस्मया के साथ आशीष जो एंटनी, साई कुमार और मनोज के. जयन भी हैं. मोहनलाल भी इसमें एक स्पेशल कैमियो रोल में नजर आएंगे.
लस्ट स्टोरीज 3-नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय एंथोलॉजी 'लस्ट स्टोरीज 3' के साथ वापस आ रही है, जो एमी-नॉमिनेटेड फ्रैंचाइजी का तीसरा भाग है. इस फिल्म में 4 अलग-अलग कहानियां हैं जो प्यार, अंतरंगता और जटिल आधुनिक रिश्तों को दिखाती हैं. इस एंथोलॉजी का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवाने, शकुन बत्रा, विशाल भारद्वाज और किरण राव ने किया है. इसकी स्टार कास्ट में कोंकणा सेन शर्मा, राधिका आप्टे, अदिति राव हैदरी, सिद्धार्थ, राधिका मदान, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, गुरफतेह पीरज़ादा और सना थम्पी जैसे कलाकार शामिल हैं. 'लस्ट स्टोरीज़ 3' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, जो इस प्लेटफॉर्म के वीकेंड लाइनअप में एक खास पेशकश होगी.
यू+मी - अगेंस्ट द वर्ल्ड-अमेजन प्राइम वीडियो
अगर आप वीकेंड पर थोड़े सस्पेंस के साथ रोमांस का मजा लेना चाहते हैं, तो 'यू+मी – अगेंस्ट द वर्ल्ड' में ये दोनों चीजें मिलेंगी. अमेजन प्राइम वीडियो की यह सीरीज एम्मा ग्रीन की बेस्ट-सेलिंग ट्रिलॉजी पर आधारित है. इसकी कहानी अल्मा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक उभरती हुई फिल्ममेकर है और उसने अपने अमीर परिवार से अपनी महत्वाकांक्षाओं को छिपाकर रखा है. यह सीरीज इस हफ्ते अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.
द स्कैंडल- नेटफ्लिक्स
'द स्कैंडल' दर्शकों को जोसियन राजवंश के दौर में ले जाती है, जहां रोमांस के साथ-साथ आकर्षण, रहस्य और चालबाजियां भी देखने को मिलती हैं. फ्रांसीसी उपन्यास 'लेस लियासन्स डेंजर्यूज़' (Les Liaisons dangereuses) से प्रेरित इस K-ड्रामा में सोन ये-जिन ने 'लेडी चो' और जी चांग-वूक ने 'चो वॉन' की भूमिका निभाई है. द स्कैंडल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.
मिनर्वा एकेडमी - नेटफ्लिक्स
इस सप्ताह के ओटीटी लाइनअप में किशोर ड्रामा देखने के इच्छुक दर्शकों के लिए भी कुछ खास है. 'मिनर्वा एकेडमी' 22 सितंबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर विश्व स्तर पर प्रीमियर होगी. इवान सिल्वेस्ट्रिनी द्वारा निर्देशित, आठ एपिसोड की यह श्रृंखला इटली के नेपल्स में स्थित एक सख्त सैन्य हाई स्कूल में फिल्माई गई है. एक्शन, रोमांस, टीन ड्रामा, मलयालम सिनेमा और रिश्तों से जुड़ी कहानियों जैसी सभी तरह की फिल्में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, इसलिए इस शुक्रवार को दर्शकों के पास वीकेंड बिताने के लिए नई फिल्म या सीरीज के कई विकल्प मौजूद हैं.