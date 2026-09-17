Friday OTT Releases This Week: लस्ट स्टोरीज 3 से लेकर इरुमुडी तक…शुक्रवार को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज? चेक करें पूरी लिस्ट

बेस्ट ऑफ द बेस्ट-नेटफ्लिक्स

'बेस्ट ऑफ द बेस्ट' बचपन की दो सबसे अच्छी सहेलियों, माया और अंजलि (जिनका किरदार मैत्रेयी रामकृष्णन और प्रियंका केडिया ने निभाया है) पर आधारित एक कॉमेडी फिल्म है. कहानी इन दोनों के UCLA की कॉम्पिटिटिव बॉलीवुड-फ़्यूजन डांस टीम में शामिल होने के सफर को दिखाती है. उनका सपना U.S. नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंचना है, लेकिन कॉम्पिटिशन का दबाव उनकी दोस्ती पर असर डालने लगता है. आपसी मतभेद और बेहतरीन परफॉर्मेंस का दबाव दोनों सहेलियों को अपने रिश्ते के एक मुश्किल दौर से गुजरने पर मजबूर कर देता है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी और इसी हफ्ते रिलीज होने वाली है.