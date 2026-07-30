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Friday OTT Releases: वीकेंड बिंज-वॉच लिस्ट तैयार! इस शुक्रवार रिलीज़ होंगी ये दमदार OTT फिल्में और सीरीज

Friday OTT Releases This Week 31 july 2026: इस शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को ZEE5, Amazon Prime Video, Netflix और दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर आने वाली सभी रोमांचक नई OTT रिलीज़ के बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है. ‘बालन: द बॉय’ (एक रोमांचक मलयालम सर्वाइवल ड्रामा) और ‘राव बहादुर’ (सत्यदेव की मुख्य भूमिका वाला साइकोलॉजिकल पीरियड ड्रामा) से लेकर मशहूर एनिमेटेड सीरीज़ ‘बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर’ के बहुप्रतीक्षित दूसरे सीज़न तक, इस हफ़्ते की नई रिलीज़ निश्चित रूप से आपकी बिंज-वॉचिंग की ज़रूरतों को पूरा करेंगी. नीचे स्क्रॉल करें और पूरी लिस्ट देखें.


By: Heena Khan | Published: July 30, 2026 12:19:10 PM IST

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बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर सीज़न 2 - Amazon Prime Video

क्रिटिक्स द्वारा सराही गई यह एनिमेटेड सीरीज़ एक रोमांचक दूसरे सीज़न के साथ लौट रही है. यह गोथम सिटी को और भी अंधेरे वाले दौर में ले जाती है, जहाँ बैटमैन शहर को साये से बचाने की अपनी लड़ाई जारी रखते हुए और भी गहरे रहस्यों और बेरहम विलेन्स का सामना करते हैं.

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द वेकेशन प्रिंसिपल - Netflix

नौकरी से निकाले जाने के बाद, मिदोरी (कन्ना हाशिमोटो) एक नई शुरुआत की उम्मीद में अपनी दिवंगत दादी के समुद्र के किनारे बने शांत घर में चली जाती है. वहाँ, उसकी मुलाक़ात निशिगामी (चे जोंग-ह्योप) से होती है, जो एक मिलनसार लेकिन रहस्यमयी केयरटेकर है. वह उसे ज़िंदगी की रफ़्तार धीमी करने और ज़िंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को फिर से खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है. जैसे-जैसे पुराने ज़ख्म भरने लगते हैं, एक अनपेक्षित रोमांस धीरे-धीरे उन दोनों की ज़िंदगी बदल देता है.

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बालन: द बॉय - ZEE5

यह मलयालम साइकोलॉजिकल सर्वाइवल ड्रामा एक पूर्व-कैदी माँ और उसके छोटे बेटे की कहानी है जो भागते हुए ज़िंदगी बिता रहे हैं और अपने दर्दनाक अतीत से बचने के लिए लगातार नई पहचान अपनाते हैं. गहरे भावनात्मक ज़ख्मों के साथ अकेलेपन में जीने को मजबूर, यह जोड़ी एक अनिश्चित भविष्य का सामना करती है जहाँ भरोसा करना एक ऐसी विलासिता है जिसे वे शायद ही वहन कर सकते हैं.

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चम - Lionsgate Play

टीना (एलिस ईव) और टॉम (एरिक माइकल कोल) अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग मनाने के लिए माल्टा जाते हैं. हालाँकि, उनकी रोमांटिक यात्रा जल्द ही ज़िंदगी बचाने की लड़ाई में बदल जाती है जब एक ग्रेट व्हाइट शार्क उनके प्राइवेट कैटामरन पर हमला कर देती है. हालाँकि एक स्थानीय मछुआरा उन्हें बचाने आता है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि वह असल में एक साइकोपैथिक किलर है जिसका अतीत दुखद रहा है, जिससे उनकी जान बचाने के लिए एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है.

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द लीजेंड ऑफ़ कर्ण - SonyLIV

महाभारत की यह एनिमेटेड रीटेलिंग कर्ण के नज़रिए से इस महान कहानी को पेश करती है. यह कहानी एक साधारण सारथी परिवार में पले-बढ़े व्यक्ति के योद्धा बनने के सफ़र को दिखाती है. इसमें उसकी अटूट वफ़ादारी, असाधारण बहादुरी और सामाजिक भेदभाव व किस्मत के ख़िलाफ़ जीवन भर के संघर्ष को दिखाया गया है.

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राव बहादुर - Netflix

सत्यदेव की मुख्य भूमिका वाली 'राव बहादुर' एक साइकोलॉजिकल पीरियड ड्रामा है. यह कहानी भुवनम रामप्पा राव बहादुर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक उम्रदराज़ शाही व्यक्ति हैं. उन्हें इस बात का गहरा शक है कि उनका गुज़र चुका छोटा बेटा, कुसुमाप्पा, उनका अपना बच्चा नहीं था. सच का पता लगाने तक बेटे की मौत को मानने से इनकार करते हुए, वे एक ऐसी खोज पर निकलते हैं जो उन्हें दबे हुए राज़ों का सामना करने पर मजबूर कर देती है.

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