Friday OTT Releases: वीकेंड बिंज-वॉच लिस्ट तैयार! इस शुक्रवार रिलीज़ होंगी ये दमदार OTT फिल्में और सीरीज

Friday OTT Releases This Week 31 july 2026: इस शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को ZEE5, Amazon Prime Video, Netflix और दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर आने वाली सभी रोमांचक नई OTT रिलीज़ के बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है. ‘बालन: द बॉय’ (एक रोमांचक मलयालम सर्वाइवल ड्रामा) और ‘राव बहादुर’ (सत्यदेव की मुख्य भूमिका वाला साइकोलॉजिकल पीरियड ड्रामा) से लेकर मशहूर एनिमेटेड सीरीज़ ‘बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर’ के बहुप्रतीक्षित दूसरे सीज़न तक, इस हफ़्ते की नई रिलीज़ निश्चित रूप से आपकी बिंज-वॉचिंग की ज़रूरतों को पूरा करेंगी. नीचे स्क्रॉल करें और पूरी लिस्ट देखें.