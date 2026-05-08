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Friday OTT releases: घर बैठे मिलेगा सिनेमाघर वाला मजा, OTT पर देखें 6 बड़ी फिल्में-सीरीज; वीकेंड होगा फुल ऑन मजेदार

Friday OTT releases: अगर आप इस वीकेंड घर पर बैठकर मजेदार फिल्में और सीरीज देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. 8 मई 2026, शुक्रवार को कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं. इस बार दर्शकों को एक्शन, थ्रिलर, रोमांस, कॉमेडी और सस्पेंस का जबरदस्त मनोरंजन मिलने वाला है. यानी चाहे आपका मूड किसी भी तरह का हो, देखने के लिए बहुत कुछ खास मौजूद है. वीकेंड को एंटरटेनिंग बनाने के लिए ये नई रिलीज शानदार ऑप्शन साबित हो सकती हैं. आइए जानते हैं इस शुक्रवार ओटीटी पर आने वाली फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट.


By: Preeti Rajput | Published: May 8, 2026 10:14:44 AM IST

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डकैत

अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, Dacoit: A Love Story 8 मई से Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई. इस नियो-वेस्टर्न एक्शन ड्रामा में आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं.

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सिटाडेल

Citadel का दूसरा सीजन 6 मई को Amazon Prime Video पर प्रीमियर हुआ. यह स्पाई थ्रिलर एलीट एजेंट मेसन केन और नादिया सिंह की कहानी को आगे बढाती है, जो खतरनाक मैन्टीकोर गुट का सामना करते हैं, जो वैश्विक स्थिरता के लिए एक खतरा बनकर उभरा है.

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वाझा II

सिनेमाघरों में सफल प्रदर्शन के बाद, Vazha 2: Biopic of a Billion Brothers 8 मई से JioHotstar पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई. इस मलयालम "कमिंग-ऑफ-एज" कॉमेडी-ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, और रिलीज के कुछ ही दिनों के भीतर ₹100 करोड के आँकडे के करीब पहुँच गई.

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रिमार्केबली ब्राइट क्रिचर्स

Netflix ने 8 मई को Remarkably Bright Creatures सीरीज रिलीज की. शेल्बी वैन पेल्ट के इसी नाम के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित, यह इमोशनल ड्रामा टोवा सुलिवन की कहानी कहता है—एक शोकाकुल विधवा जो मार्सेलस नाम के एक बेहद बुद्धिमान ऑक्टोपस के साथ एक अनोखा रिश्ता बनाती है.

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भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम

मलयालम डार्क कॉमेडी Bharatanatyam 2 Mohiniyattam 8 मई को Netflix पर प्रीमियर हुई. यह सीक्वल सासी और उसके परिवार को वापस लाता है, जो एक बार फिर अपने धोखेबाज पैतृक मंदिर से जुडे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं.

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लुक्खे

चंडीगढ की रैप संस्कृति की पृष्ठभूमि पर आधारित, Lukkhe 8 मई को Amazon Prime Video पर प्रीमियर हुई. यह क्राइम ड्रामा सीरीज शहर के तेजी से बढते संगीत परिदृश्य के भीतर की कठोरता, प्रतिद्वंद्विता और जमीनी तनावों की पडताल करती है.

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