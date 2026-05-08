Friday OTT releases: घर बैठे मिलेगा सिनेमाघर वाला मजा, OTT पर देखें 6 बड़ी फिल्में-सीरीज; वीकेंड होगा फुल ऑन मजेदार

Friday OTT releases: अगर आप इस वीकेंड घर पर बैठकर मजेदार फिल्में और सीरीज देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. 8 मई 2026, शुक्रवार को कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं. इस बार दर्शकों को एक्शन, थ्रिलर, रोमांस, कॉमेडी और सस्पेंस का जबरदस्त मनोरंजन मिलने वाला है. यानी चाहे आपका मूड किसी भी तरह का हो, देखने के लिए बहुत कुछ खास मौजूद है. वीकेंड को एंटरटेनिंग बनाने के लिए ये नई रिलीज शानदार ऑप्शन साबित हो सकती हैं. आइए जानते हैं इस शुक्रवार ओटीटी पर आने वाली फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट.