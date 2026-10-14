Friday OTT releases 16 October: मृणाल ठाकुर की ‘डीसी’ से लेकर ‘मास्टरप्लान’ तक, ये सीरीज-फिल्में 16 अक्टूबर को ओटीटी पर देंगी दस्तक
Friday OTT Release Movies-Series: अक्टूबर का ये सप्ताह मनोरंजन के दीवानों के लिए काफी खास होने वाला है. 16 अक्टूबर को कई फिल्में और सीरीज ओटीटी पर दस्तक दे रही हैं. जानें उनके नाम.
डीसी
DC फिल्म में लोकेश कनगराज ने देवदास का किरदार निभाया है, जो एक डाकू है. एक डकैती के दौरान पुलिस अफसर की मौत के बाद वह फरार हो जाता है. इस दौरान उसकी मुलाकात चंद्रा (वामिका गब्बी) से होती है, जो उसे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करती है. यह फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास का नया रूप है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
मास्टरप्लान
यह क्राइम कॉमेडी रिटायर्ड चोर रोजर (स्टेनली टुकी) की कहानी है, जो मोना लिसा चुराने के लिए एक इटैलियन हैकर और फ्रेंच एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट को साथ लाता है. चोरी के दौरान खुलासा होता है कि दोनों उसके बिछड़े हुए बच्चे हैं. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
तेनजिंग
तेनजिंग नेपाली-भारतीय शेरपा तेनजिंग नोर्गे (गेंडेन फुंटसोक) की कहानी है, जिन्होंने 1953 में न्यूज़ीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी (टॉम हिडलेस्टन) के साथ माउंट एवरेस्ट पर ऐतिहासिक चढ़ाई की थी. फिल्म में उनके संघर्ष, पहाड़ों से गहरे जुड़ाव और एक पर्वतारोही के रूप में बराबरी की पहचान पाने की लड़ाई को दिखाया गया है. इसे एप्पल ऐप पर देख सकते हैं.
आशा
आशा एक मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें उर्वशी एक ट्रॉमा से जूझ रही विधवा का किरदार निभाती हैं. एक मामूली कार एक्सीडेंट के बाद जीमन (जोजू जॉर्ज) के साथ उनका टकराव बढ़ जाता है और ट्रैफिक विवाद एक खौफनाक मोड़ ले लेता है. इसे आप जी 5 पर देख सकते हैं.
मनी ट्रैप
मनी ट्रैप: द करुण ट्रेजर में स्कैम आर्टिस्ट असीम नोयान खजाने का पुराना नक्शा मिलने पर अपनी गैंग के साथ आखिरी ठगी की योजना बनाता है. लेकिन इस दौरान उसका सामना दुश्मन गैंग और विदेशी खजाना खोजने वालों से होता है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.