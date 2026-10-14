Friday OTT releases 16 October: मृणाल ठाकुर की ‘डीसी’ से लेकर ‘मास्टरप्लान’ तक, ये सीरीज-फिल्में 16 अक्टूबर को ओटीटी पर देंगी दस्तक

डीसी

DC फिल्म में लोकेश कनगराज ने देवदास का किरदार निभाया है, जो एक डाकू है. एक डकैती के दौरान पुलिस अफसर की मौत के बाद वह फरार हो जाता है. इस दौरान उसकी मुलाकात चंद्रा (वामिका गब्बी) से होती है, जो उसे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करती है. यह फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास का नया रूप है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.