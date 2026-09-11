Friday OTT Releases: OTT पर मचेगा धमाल! ‘विश्वनाथ एंड संस’ और ‘घमासान’ समेत आएंगी 6 नई फिल्में, देखें लिस्ट

विश्वनाथ एंड संस

सुइया और मामिता बैजू अभिनीत यह रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा एक धनी, 40 वर्षीय सफल व्यवसायी और ओलंपिक पिस्टल शूटर की कहानी है, जो अकेले सुखमय जीवन जी रहा है. कहानी में नाटकीय मोड़ तब आता है जब संजय सरोगेट मां मैडी के माध्यम से एक बच्चे का पिता बन जाता है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.