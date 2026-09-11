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Friday OTT Releases: OTT पर मचेगा धमाल! ‘विश्वनाथ एंड संस’ और ‘घमासान’ समेत आएंगी 6 नई फिल्में, देखें लिस्ट

Friday OTT Releases: आज 11 सितंबर यानी शुक्रवार है. कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं. यानी आपका वीकएंड और शुक्रवार का दिन बेहद खास हो सकता है. ये धमाकेदार फिल्में दे रहीं दस्तक. जानें उन फिल्मों के नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 11, 2026 5:58:21 PM IST

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घमासान

तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बुंदेलखंड के बीहड़ घाटियों की कहानी देखने को मिलेगी. इसमें एक सख्त पुलिस अधिकारी और महाराज नामक एक क्रूर डाकू सरगना (जिसका किरदार अरशद वारसी ने निभाया है) के बीच जानलेवा चूहे-बिल्ली का खेल दिखाया गया है. इसे आप जी 5 पर देख सकते हैं.

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गो टीम

यह एक स्पेनिश डार्क कॉमेडी फिल्म है. कहानी टियो मोचालेस नामक कंपनी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कभी स्पेनिश पनीर उद्योग की अग्रणी कंपनी थी, लेकिन आज एक जर्जर और संघर्षरत व्यवसाय बन चुकी है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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प्रिंस ऑफ मॉलीवुड

मलयालम कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ में डैन डेविस द्वारा अभिनीत फ़िरोज़ नामक एक युवक की कहानी दिखाई गई है, जो मॉलीवुड में एक फिल्म स्टार बनना चाहता है और अपने अभिनय के सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार के स्थापित व्यवसाय को छोड़ देता है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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स्टोलेन हार्टबीट्स

इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसकी कहानी काफी शानदार है.

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द रिवोल्यूशनरीज

भुवन बाम की आगामी श्रृंखला, 'द रिवोल्यूशनरीज ', एक ऐतिहासिक कालक्रम पर आधारित ड्रामा है जो उन युवा भारतीय क्रांतिकारियों की भूमिगत साजिशों, सशस्त्र संघर्षों और व्यक्तिगत बलिदानों पर केंद्रित है, जो मानते थे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा या प्रतिरोध महत्वपूर्ण था. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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विश्वनाथ एंड संस

सुइया और मामिता बैजू अभिनीत यह रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा एक धनी, 40 वर्षीय सफल व्यवसायी और ओलंपिक पिस्टल शूटर की कहानी है, जो अकेले सुखमय जीवन जी रहा है. कहानी में नाटकीय मोड़ तब आता है जब संजय सरोगेट मां मैडी के माध्यम से एक बच्चे का पिता बन जाता है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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