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Friday OTT Releases: दुपहिया सीजन 2 से पूजा मेरी जान तक…ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?

Friday OTT Releases: आज से अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और कल शुक्रवार है. ऐसे में ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है. अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार, जी5, सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही है. आइए देखते हैं.


By: Sohail Rahman | Published: October 1, 2026 6:33:41 PM IST

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दुपहिया सीजन 2 - अमेजन प्राइम वीडियो - Photo Gallery
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दुपहिया सीजन 2 - अमेजन प्राइम वीडियो

‘दुपहिया सीजन 2’ धड़कपुर में वापस लौटता है, जहां गांव वाले कई मुसीबतों के लिए हाल ही में लगे मोबाइल टावर को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं. इंटरनेट इन्फ्लुएंसर भूगोल इसमें शामिल हो जाता है, जबकि रोशनी अपने SSC एग्जाम पर ध्यान देती है. अमावस्या के दौरान लिए गए एक अजीब शॉर्टकट से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिससे इंस्पेक्टर मिथिलेश को शक होता है कि क्या गांव वालों को किसी बड़े घोटाले का हिस्सा बनाकर गुमराह किया जा रहा है. ‘दुपहिया सीजन 2’ आज यानी गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) से Prime Video पर स्ट्रीम हो रही है.

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