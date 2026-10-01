Friday OTT Releases: दुपहिया सीजन 2 से पूजा मेरी जान तक…ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?

मैं लड़ेगा-जियोहॉटस्टार

‘Main Ladega’ में आकाश प्रताप सिंह एक ऐसे युवा के रोल में हैं जो अपने पिता के साथ बुरे बर्ताव वाले रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. आर्मी हॉस्टल में शामिल होने के बाद उसे बॉक्सिंग के बारे में पता चलता है और वह नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के सपने के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है. उसका स्पोर्ट्स का सफर उसके आत्मविश्वास को फिर से बनाने और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने का जरिया बन जाता है, जबकि उसकी मां के साथ उसका रिश्ता कहानी में इमोशनल गहराई लाता है. ‘Main Ladega’ 30 सितंबर से JioHotstar पर स्ट्रीम हो रही है.