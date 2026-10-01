Friday OTT Releases: दुपहिया सीजन 2 से पूजा मेरी जान तक…ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?
Friday OTT Releases: आज से अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और कल शुक्रवार है. ऐसे में ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है. अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार, जी5, सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही है. आइए देखते हैं.
दुपहिया सीजन 2 - अमेजन प्राइम वीडियो
‘दुपहिया सीजन 2’ धड़कपुर में वापस लौटता है, जहां गांव वाले कई मुसीबतों के लिए हाल ही में लगे मोबाइल टावर को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं. इंटरनेट इन्फ्लुएंसर भूगोल इसमें शामिल हो जाता है, जबकि रोशनी अपने SSC एग्जाम पर ध्यान देती है. अमावस्या के दौरान लिए गए एक अजीब शॉर्टकट से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिससे इंस्पेक्टर मिथिलेश को शक होता है कि क्या गांव वालों को किसी बड़े घोटाले का हिस्सा बनाकर गुमराह किया जा रहा है. ‘दुपहिया सीजन 2’ आज यानी गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) से Prime Video पर स्ट्रीम हो रही है.
पूजा मेरी जान - जी 5
‘पूजा मेरी जान’ में मृणाल ठाकुर ने पूजा का किरदार निभाया है. यह फिल्म उसके उस प्रेमी अनिकेत की आत्महत्या के बाद की उसकी जिंदगी पर आधारित है, जो उससे बहुत ज्यादा जुनूनी प्यार करता था. बाद में उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगता है, जिससे उसकी निजी परेशानी एक कानूनी लड़ाई में बदल जाती है. हुमा कुरैशी ने सना का किरदार निभाया है, जो पूजा का केस लड़ने वाली डिफेंस लॉयर है. यह कहानी सहमति, जिम्मेदारी और जुनूनी रिश्तों के मुश्किल नतीजों को दिखाती है. ‘पूजा मेरी जान’ 2 अक्टूबर से ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है.
‘ओह माय डॉग’ - नेटफ्लिक्स
पंकज त्रिपाठी और पवन मल्होत्रा ‘ओह माय डॉग’ में मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी एक इन्वेस्टिगेटिव कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. कहानी तब शुरू होती है जब मोमो नाम का एक कुत्ता और एक युवा मजदूर गायब हो जाते हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, जो घटनाएं शुरू में अलग-अलग लगती हैं, वे एक गहरे रहस्य की ओर इशारा करने लगती हैं. फिल्म में जांच की गंभीरता के साथ-साथ ह्यूमर और अजीब हालात भी देखने को मिलते हैं. ‘Ohh My Dog’ 1 अक्टूबर से Netflix पर स्ट्रीम हो रही है.
‘#Love - नेटफ्लिक्स
‘#Love’ में ऐश्वर्या लक्ष्मी ने डेटिंग ऐप FOUND की फाउंडर तारा का रोल किया है, जबकि अर्जुन दास ने मैथ्यू का रोल निभाया है, जो कॉम्पिटिटर प्लेटफ़ॉर्म Find My Bae चलाते हैं. उनके प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन में तब एक अनचाहा मोड़ आता है जब वे 60-दिन के कम्पैटिबिलिटी चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए राजी हो जाते हैं. यह एक्सपेरिमेंट दोनों एंटरप्रेन्योर्स को एक-दूसरे के खिलाफ कॉम्पिटिशन करते हुए डेटिंग, कम्पैटिबिलिटी और रिश्तों के बारे में अपने विचारों पर सोचने पर मजबूर करता है. #Love’ 2 अक्टूबर से Netflix पर स्ट्रीम हो रही है.
मैं लड़ेगा-जियोहॉटस्टार
‘Main Ladega’ में आकाश प्रताप सिंह एक ऐसे युवा के रोल में हैं जो अपने पिता के साथ बुरे बर्ताव वाले रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. आर्मी हॉस्टल में शामिल होने के बाद उसे बॉक्सिंग के बारे में पता चलता है और वह नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के सपने के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है. उसका स्पोर्ट्स का सफर उसके आत्मविश्वास को फिर से बनाने और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने का जरिया बन जाता है, जबकि उसकी मां के साथ उसका रिश्ता कहानी में इमोशनल गहराई लाता है. ‘Main Ladega’ 30 सितंबर से JioHotstar पर स्ट्रीम हो रही है.