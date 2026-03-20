Friday Releases: थिएटर से OTT तक मचेगा धमाल, शुक्रवार को 8 नई फिल्में-सीरीज रिलीज

Friday Releases: शुक्रवार वो दिन होता हैं जिस दिन फिल्म मेकर से लेकर फिल्म लवर्स तक हलचल मच जाती है. जैसा की आप सभी जानते हैं कि हर शुक्रवार, सिनेमा हॉल से लेकर OTT प्लेटफ़ॉर्म तक, कई बेहतरीन फ़िल्में और सीरीज़ रिलीज़ होती हैं, जो हर तरफ़ धूम मचा देती हैं. वहीं अब मार्च का तीसरा शुक्रवार चल रहा है जो इस बार फैंस के लिए काफी खास होने वाला है. जहां एक तरफ धुरंधर: द रिवेंज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, वहीं दूसरी तरफ़ कई ज़बरदस्त सीरीज़ और फ़िल्में OTT प्लेटफ़ॉर्म पर भी प्रीमियर हो रही हैं, इनका कंटेंट इतना दिलचस्प है कि दर्शक अपनी सीटों से हिल भी नहीं पाएँगे.