विदेश में लोग अंतिम संस्कार में छाता लेकर क्यों जाते हैं? फिल्मों में दिखने वाली परंपरा आखिर क्या है; जानें दिलचस्प वजह

Foreign Funeral Umbrella Tradition: विदेशी फिल्मों और वेब सीरीज में आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है और उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, तो वहां मौजूद ज्यादातर लोग हाथ में काला छाता लिए नजर आते हैं. पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद यह सिर्फ बारिश से बचने के लिए हो, लेकिन हर देश में इसकी वजह एक जैसी नहीं है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की आखिर अंतिम संस्कार में छाता लेकर जाने की परंपरा क्यों है.