फुटबॉल किंग लियोनेल मेसी पहुंचे अनंत अंबानी के वनतारा, भगवान की पूजा कर लिया आशीर्वाद

Messi In Vantara

अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेस्सी भारत दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने वंतारा का विशेष दौरा किया. मंगलवार को उन्होंने इस मौके पर उन्होंने सनातन धर्म के अनुरूप आशीर्वाद प्राप्त करने से पहल शुरू होती है.