  • फुटबॉल किंग लियोनेल मेसी पहुंचे अनंत अंबानी के वनतारा, भगवान की पूजा कर लिया आशीर्वाद

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनमेसी जामनगर के वनतारा पहुंचे, यहां उनका स्वागत अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने किया, यहां उन्होंने पूजा-अर्चना की साथ ही शेर के साथ पंजा मिलाते हुए भी नजर आए.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: December 17, 2025 2:01:51 PM IST

फुटबॉल किंग लियोनेल मेसी पहुंचे अनंत अंबानी के वनतारा, भगवान की पूजा कर लिया आशीर्वाद - Photo Gallery
1/6

Messi In Vantara

अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेस्सी भारत दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने वंतारा का विशेष दौरा किया. मंगलवार को उन्होंने इस मौके पर उन्होंने सनातन धर्म के अनुरूप आशीर्वाद प्राप्त करने से पहल शुरू होती है.

2/6

Messi In Vantara

वंतारा में लियोनेल मेसी ने नारियाल उत्सर्ग और मटका फोड़ में भाग लिया. साथ ही अंनत अंबानी और राधिका के साथ पूजा में अपने साथियों के साथ भाग लिया.

3/6

Messi In Vantara

मेसी ने स्वागत के बाद वनतारा के परिसर का दौरा किया.यहां बिग कैट्स, हाथियों, शाकाहारी जीवों, का जायजा लिया.

4/6

Messi In Vantara

इस विशेष समारोह का समापन शांति और खुशहाली के नारों के साथ हुआ. साथ ही उन्होंने वनतारा में हर भगवान का आशीर्वाद लिया और परांपरिक रूप से पूजा-अर्चना भी की.

5/6

Messi In Vantara

वंतारा में मेसी ने जानवरों के प्रति अंबानी का दयालु, विज्ञान आधारित देखभाल की बहुत सराहना की. उन्होंने जामनगर में बने वनतारा में शेर के साथ पंजा मिलाया और फोटो भी खिंचावाएं.

6/6

Messi In Vantara

मेसी इस पूरे वनतारा के दौरे पर काफी खुश नजर आए.फुटबॉल आइकन मेस्सी, जो विश्व स्तर पर सामाजिक कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सी फाउंडेशन का नेतृत्व करते हैं.

Tags:
football starLionel Messimessivantara
