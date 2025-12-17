फुटबॉल किंग लियोनेल मेसी पहुंचे अनंत अंबानी के वनतारा, भगवान की पूजा कर लिया आशीर्वाद
अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनमेसी जामनगर के वनतारा पहुंचे, यहां उनका स्वागत अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने किया, यहां उन्होंने पूजा-अर्चना की साथ ही शेर के साथ पंजा मिलाते हुए भी नजर आए.
अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेस्सी भारत दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने वंतारा का विशेष दौरा किया. मंगलवार को उन्होंने इस मौके पर उन्होंने सनातन धर्म के अनुरूप आशीर्वाद प्राप्त करने से पहल शुरू होती है.
वंतारा में लियोनेल मेसी ने नारियाल उत्सर्ग और मटका फोड़ में भाग लिया. साथ ही अंनत अंबानी और राधिका के साथ पूजा में अपने साथियों के साथ भाग लिया.
मेसी ने स्वागत के बाद वनतारा के परिसर का दौरा किया.यहां बिग कैट्स, हाथियों, शाकाहारी जीवों, का जायजा लिया.
इस विशेष समारोह का समापन शांति और खुशहाली के नारों के साथ हुआ. साथ ही उन्होंने वनतारा में हर भगवान का आशीर्वाद लिया और परांपरिक रूप से पूजा-अर्चना भी की.
वंतारा में मेसी ने जानवरों के प्रति अंबानी का दयालु, विज्ञान आधारित देखभाल की बहुत सराहना की. उन्होंने जामनगर में बने वनतारा में शेर के साथ पंजा मिलाया और फोटो भी खिंचावाएं.
मेसी इस पूरे वनतारा के दौरे पर काफी खुश नजर आए.फुटबॉल आइकन मेस्सी, जो विश्व स्तर पर सामाजिक कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सी फाउंडेशन का नेतृत्व करते हैं.