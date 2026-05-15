Microwave Tips: माइक्रोवेव इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी हैं ये हेल्थ टिप्स, भूलकर भी दोबारा गर्म न करें ये चीजें

Microwave Tips: आजकल लगभग हर घर में माइक्रोवेव का इस्तेमाल होने लगा है. ज्यादातर लोग इसमें खाना दोबारा गर्म करते हैं, क्योंकि यह आसान और समय बचाने वाला तरीका माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फूड्स को माइक्रोवेव में दोबारा गर्म करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? कई चीजों का न्यूट्रिशन, स्वाद और केमिकल स्ट्रक्चर बार-बार गर्म करने पर बदल जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. आइए जानते हैं किन चीजों को माइक्रोवेव में दोबारा गर्म करने से बचना चाहिए.