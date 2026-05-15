Microwave Tips: माइक्रोवेव इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी हैं ये हेल्थ टिप्स, भूलकर भी दोबारा गर्म न करें ये चीजें
Microwave Tips: आजकल लगभग हर घर में माइक्रोवेव का इस्तेमाल होने लगा है. ज्यादातर लोग इसमें खाना दोबारा गर्म करते हैं, क्योंकि यह आसान और समय बचाने वाला तरीका माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फूड्स को माइक्रोवेव में दोबारा गर्म करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? कई चीजों का न्यूट्रिशन, स्वाद और केमिकल स्ट्रक्चर बार-बार गर्म करने पर बदल जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. आइए जानते हैं किन चीजों को माइक्रोवेव में दोबारा गर्म करने से बचना चाहिए.
माइक्रोवेव में हर चीज गर्म करना नहीं होता सुरक्षित
माइक्रोवेव में खाना गर्म करना आसान जरूर है, लेकिन हर फूड आइटम इसके लिए सुरक्षित नहीं माना जाता. कुछ चीजें दोबारा गर्म करने पर नुकसानदायक हो सकती हैं.
चावल को दोबारा गर्म करना पड़ सकता है भारी
अगर पके हुए चावल लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखे रहें और फिर माइक्रोवेव में दोबारा गर्म किए जाएं, तो उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं. इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है.
उबले अंडे को माइक्रोवेव में गर्म करने से बचें
अंडे को दोबारा गर्म करने से उसमें मौजूद प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल सकता है. इससे पेट में गैस, जलन और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. कई बार माइक्रोवेव में अंडा फट भी सकता है.
पालक जैसी हरी सब्जियां बन सकती हैं नुकसानदायक
पालक में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं. जब इन्हें बार-बार गर्म किया जाता है तो ये नाइट्राइट्स में बदल सकते हैं, जिन्हें शरीर के लिए नुकसानदायक माना जाता है.
चिकन को सही तरीके से गर्म करना है जरूरी
अगर चिकन को माइक्रोवेव में सही तरीके से गर्म नहीं किया गया तो उसमें बैक्टीरिया बच सकते हैं. इससे पेट खराब होने और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.
खट्टी चीजों को गर्म करने से हो सकता है नुकसान
विटामिन C से भरपूर खट्टी चीजों को बार-बार गर्म करने से उनके पोषक तत्व कम हो सकते हैं और कुछ मामलों में यह शरीर के लिए हानिकारक भी बन सकती हैं.
बार-बार खाना गर्म करने की आदत बदलें
एक ही चीज को बार-बार गर्म करने से उसका स्वाद और पोषण दोनों प्रभावित हो सकते हैं. जरूरत हो तो खाना गर्म करते समय थोड़ा पानी डालें और केवल उतना ही गर्म करें जितना खाना हो.