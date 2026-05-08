foods richer in calcium than milk: दूध नहीं पीते तो टेंशन छोड़िए, रोज खाएं ये चीजें, शरीर को मिलेगा भरपूर कैल्शियम
foods richer in calcium than milk: कैल्शियम शरीर के लिए बेहद जरूरी मिनरल माना जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. ज्यादातर लोग मानते हैं कि कैल्शियम सिर्फ दूध से ही मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. कई ऐसे फूड्स भी हैं जो दूध से ज्यादा कैल्शियम देने में मदद कर सकते हैं. अगर आप दूध पीना पसंद नहीं करते या लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है, तो ये कैल्शियम रिच फूड्स आपकी डाइट का बेहतरीन हिस्सा बन सकते हैं.
इन फूड्स से भी मिलेगा भरपूर कैल्शियम
शरीर को मजबूत और हेल्दी बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी है. दूध के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर शरीर को पर्याप्त कैल्शियम दिया जा सकता है.
मोजरेला चीज है कैल्शियम का पावरहाउस
सॉफ्ट इटेलियन मोजरेला चीज कैल्शियम से भरपूर माना जाता है. एक कप मोजरेला चीज से शरीर को लगभग 1.7 ग्राम तक कैल्शियम मिल सकता है.
टोफू देगा दूध से ज्यादा कैल्शियम
सोया से बनने वाला टोफू सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. एक कप टोफू में एक गिलास दूध से ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है.
चिया सीड्स से मजबूत होंगी हड्डियां
चिया सीड्स कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं. एक कप चिया सीड्स में लगभग 1.5 ग्राम तक कैल्शियम हो सकता है. रोज एक चम्मच चिया सीड्स खाना भी फायदेमंद माना जाता है.
हरी पत्तेदार सब्जियां भी हैं कैल्शियम से भरपूर
केल और टर्निप ग्रींस जैसी हरी सब्जियों में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है. एक कप केल में 622 mg तक कैल्शियम हो सकता है.
सूखा अंजीर भी है हेल्दी ऑप्शन
सूखे अंजीर में कैल्शियम के साथ फाइबर, पोटैशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं. इससे शरीर को करीब 397 mg कैल्शियम मिल सकता है.
दही से मिलेगा दूध से ज्यादा कैल्शियम
दही कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत माना जाता है. एक कप दही से लगभग 311 mg तक कैल्शियम मिल सकता है, जो कई बार एक गिलास दूध से भी ज्यादा होता है.