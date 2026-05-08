foods richer in calcium than milk: दूध नहीं पीते तो टेंशन छोड़िए, रोज खाएं ये चीजें, शरीर को मिलेगा भरपूर कैल्शियम

foods richer in calcium than milk: कैल्शियम शरीर के लिए बेहद जरूरी मिनरल माना जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. ज्यादातर लोग मानते हैं कि कैल्शियम सिर्फ दूध से ही मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. कई ऐसे फूड्स भी हैं जो दूध से ज्यादा कैल्शियम देने में मदद कर सकते हैं. अगर आप दूध पीना पसंद नहीं करते या लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है, तो ये कैल्शियम रिच फूड्स आपकी डाइट का बेहतरीन हिस्सा बन सकते हैं.