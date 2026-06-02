सालों तक नहीं होते खराब! रसोई में रखी ये 6 चीजें समय को भी दे देती हैं मात, जानिए कैसे करें स्टोर

foods that never expire: रसोई में रखी ज्यादातर खाने-पीने की चीजें कुछ दिनों या हफ्तों में खराब होने लगती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो सही तरीके से स्टोर किए जाएं तो सालों तक खराब नहीं होते? इन खाद्य पदार्थों में मौजूद प्राकृतिक गुण बैक्टीरिया और फफूंद को पनपने नहीं देते, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ बेहद लंबी हो जाती है. आइए जानते हैं ऐसे 6 फूड्स के बारे में जो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं.