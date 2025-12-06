Food Storage Tips: भूलकर भी स्टील के बर्तन में न रखें ये फूड आइटम्स, फूड पॉइजनिंग होने का रहता है खतरा

Food Storage Tips: आज के समय में स्टील के टिफिन और कंटेनर आमतौर पर सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले माने जाते हैं, लेकिन हर प्रकार का खाना स्टील में नहीं रखा जा सकता. कुछ खाद्य वस्तुएँ स्टील के साथ रिएक्शन कर जाती हैं, जिससे उनकी पोषण क्षमता घट जाती है, स्वाद खराब हो सकता है और कई बार फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बढ़ सकता है. विशेष रूप से तीन चीज़ों—फल, अचार और दही—को स्टील में रखना सबसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है.