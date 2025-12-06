  • Home>
Food Storage Tips: भूलकर भी स्टील के बर्तन में न रखें ये फूड आइटम्स, फूड पॉइजनिंग होने का रहता है खतरा

Food Storage Tips: आज के समय में स्टील के टिफिन और कंटेनर आमतौर पर सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले माने जाते हैं, लेकिन हर प्रकार का खाना स्टील में नहीं रखा जा सकता. कुछ खाद्य वस्तुएँ स्टील के साथ रिएक्शन कर जाती हैं, जिससे उनकी पोषण क्षमता घट जाती है, स्वाद खराब हो सकता है और कई बार फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बढ़ सकता है. विशेष रूप से तीन चीज़ों—फल, अचार और दही—को स्टील में रखना सबसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है.


By: Shubahm Srivastava | Published: December 6, 2025 1:56:54 AM IST

1/7

स्टील के कंटेनर में फल न रखें

फल विटामिन, मिनरल्स और नमी से भरपूर होते हैं. इन्हें ताज़ा रखना महत्वपूर्ण है. स्टील के कंटेनर फल की नमी को और बढ़ा देते हैं, जिससे फल जल्दी सड़ जाते हैं और उनका स्वाद बिगड़ जाता है.

2/7

रासायनिक प्रभाव का रहता है खतरा

साथ ही फलों और स्टील के बीच हल्का-फुल्का रासायनिक प्रभाव हो सकता है जो उनकी गुणवत्ता कम कर देता है. इसलिए फलों को हमेशा एयरटाइट ग्लास कंटेनर या अच्छी क्वालिटी वाले प्लास्टिक कंटेनर में रखना चाहिए ताकि वे अधिक समय तक ताज़ा और सुरक्षित रहें.

3/7

स्टील के कंटेनर में अचार न रखें

दूसरा आइटम है अचार, जो भारतीय रसोई का बेहद अहम हिस्सा है. अचार में प्राकृतिक एसिड और नमक होता है. ये तत्व स्टील के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं. इस रिएक्शन से अचार का स्वाद बिगड़ सकता है और स्टील के बर्तन में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है.

4/7

फूड पॉइजनिंग होने का है डर

जंग लगे स्टील में रखा अचार खाने से पेट से संबंधित समस्याएँ, संक्रमण या फूड पॉइजनिंग हो सकती है. इसलिए अचार को हमेशा कांच या फूड-ग्रेड प्लास्टिक के जार में स्टोर करना सबसे सुरक्षित विकल्प है. इससे अचार की गुणवत्ता, स्वाद और उसकी लंबी उम्र दोनों बनी रहती हैं.

5/7

स्टील के कंटेनर में दही न रखें

दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्टील के संपर्क में आते ही रिएक्शन कर सकता है. इससे दही की तासीर बिगड़ जाती है और इसका स्वाद खट्टा या खराब हो सकता है. स्टील में रखने पर दही जल्दी फटने या ज्यादा फर्मेंट होने का खतरा भी रहता है. इस वजह से दही खाने योग्य नहीं रहती.

6/7

मिट्टी के बर्तन में जमाएं दही

पारंपरिक रूप से दही मिट्टी के बर्तन में जमाई और रखी जाती है, क्योंकि मिट्टी इसकी नमी और तापमान को संतुलित रखती है. कांच के कंटेनर भी इसके लिए सुरक्षित और बेहतर विकल्प हैं.

7/7

स्टील के कंटेनर को लेकर इन बातों का रखे ध्यान

स्टील के कंटेनर भले ही रोजमर्रा के उपयोग में बेहद सुविधाजनक हों, लेकिन हर खाद्य पदार्थ उनके लिए उपयुक्त नहीं होता. फलों, अचार और दही जैसे संवेदनशील तत्वों वाले खाद्य पदार्थों को स्टील में रखने से उनके स्वाद, पोषण और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. सही कंटेनर का चयन न सिर्फ खाने की गुणवत्ता बनाए रखता है, बल्कि सेहत को भी सुरक्षित रखता है.

