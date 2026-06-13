Shakarpara recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसे कुरकुरे शकरपारे, देखें स्टेप बाय स्टेप रेसिपी
Shakarpara recipe: शकरपारे एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो मैदा, सूजी और घी से बनाई जाती है. इन्हें पहले कुरकुरा तला जाता है और फिर मीठी चाशनी में मिलाया जाता है. सही तरीके से बनाने और स्टोर करने पर ये लंबे समय तक स्वादिष्ट बने रहते हैं और त्योहारों की शान बढ़ाते हैं.
शकरपारे की परंपरागत मिठास
शकरपारे भारतीय घरों की एक बेहद लोकप्रिय पारंपरिक मिठाई है, जिसे खासकर त्योहारों, शादी-ब्याह और पारिवारिक समारोहों में बड़े चाव से बनाया और खाया जाता है. इसका खस्ता और मीठा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि भारतीय रसोई की पुरानी परंपरा का हिस्सा भी है, जिसे लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है.
जरूरी सामग्री – स्वाद की शुरुआत यहीं से होती है
शकरपारे बनाने के लिए कुछ सामान्य लेकिन जरूरी सामग्री की आवश्यकता होती है जैसे मैदा, सूजी, देसी घी, चीनी, हरी इलायची और पानी. इन साधारण सामग्रियों का सही अनुपात ही शकरपारों को बाजार जैसा कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाता है.
मैदा और सूजी का परफेक्ट मिश्रण
सबसे पहले मैदा और सूजी को अच्छी तरह छानकर एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है ताकि कोई गांठ न रहे और मिश्रण एकसार हो जाए. यह स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे शकरपारों की बनावट बेहतर और हल्की कुरकुरी बनती है.
मोयन डालकर सख्त आटा गूंथना
अब इस मिश्रण में देसी घी डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है जिसे मोयन कहा जाता है. मोयन सही होने पर मिश्रण हाथ में दबाने पर बंधने लगता है. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथा जाता है और इसे लगभग 10 मिनट तक ढककर रखा जाता है ताकि आटा सेट हो जाए और शकरपारे खस्ता बनें.
शकरपारों का आकार देना
आटे को आराम देने के बाद इसे दोबारा हल्का मसलकर छोटी-छोटी लोइयां बनाई जाती हैं. फिर इन्हें बेलकर अपनी पसंद के आकार जैसे चौकोर या डायमंड शेप में काट लिया जाता है. यही स्टेप शकरपारों को उनका आकर्षक लुक देता है.
सुनहरा और कुरकुरा तलना
अब कढ़ाई में पर्याप्त घी गर्म किया जाता है और शकरपारों को मध्यम आंच पर धीरे-धीरे तलते हैं. इन्हें तब तक तला जाता है जब तक ये सुनहरे और पूरी तरह कुरकुरे न हो जाएं. तेज आंच से बचना जरूरी है ताकि अंदर से कच्चे न रह जाएं.
मीठी चाशनी तैयार करना
दूसरी तरफ चीनी और पानी को मिलाकर एक तार की चाशनी बनाई जाती है. इसमें हरी इलायची डालकर उसका स्वाद और खुशबू और भी बढ़ाई जाती है. यह चाशनी शकरपारों को मीठा और ग्लॉसी टेक्सचर देती है.
चाशनी में मिलाकर स्टोर करना
तले हुए शकरपारों को तैयार चाशनी में डालकर अच्छे से मिलाया जाता है ताकि हर टुकड़े पर मीठी परत चढ़ जाए. जब चाशनी हल्की सूखने लगे तो इन्हें ठंडा करके एयरटाइट डिब्बे में रखा जाता है. इस तरह ये शकरपारे लगभग एक महीने तक कुरकुरे और स्वादिष्ट बने रहते हैं.