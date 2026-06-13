Shakarpara recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसे कुरकुरे शकरपारे, देखें स्टेप बाय स्टेप रेसिपी

शकरपारे की परंपरागत मिठास

शकरपारे भारतीय घरों की एक बेहद लोकप्रिय पारंपरिक मिठाई है, जिसे खासकर त्योहारों, शादी-ब्याह और पारिवारिक समारोहों में बड़े चाव से बनाया और खाया जाता है. इसका खस्ता और मीठा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि भारतीय रसोई की पुरानी परंपरा का हिस्सा भी है, जिसे लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है.