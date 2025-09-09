यूपी-बिहार में बड़े चाव से खाई जाती इस सब्जी की मिठाई, आप भी अपने घर पर बनाए वो भी इन आसान स्टेप्स से
परवल की मिठाई एक खास और स्वादिष्ट डिश है, जिसे लोग यूपी-बिहार में बड़े चाव से खाते हैं। हरे रंग की यह मिठाई देखने में सुंदर और खाने में मजेदार होती है। इसे घर पर बनाना आसान है और यह त्योहार या खास मौके के लिए बढ़िया चॅाइस है।
परवल की मिठाई क्या है?
परवल की सब्जी तो सबने खाई होती है, लेकिन क्या आप जानते है इसकी मिठाई भी बनती है। यह मिठाई यूपी और बिहार में बहुत पसंद की जाती है। ये हरे रंग की मिठाई देखने में जितनी सुंदर लगती है, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होती है।
जरूरी सामान
इसके लिए आपको 7-8 मीडियम परवल चाहिए होगे। साथ ही चाहिए होगा 200 ग्राम मावा और आधा कप चीनी। इसके बाद आपके पास इलाइची पाउडर होना चाहिए और ड्राई फ्रूट्स , साथ ही नारियल बुरादा
परवल कि मिठाई बनाने का तरीका
परवल को धोकर छील लें और बीच से काटकर बीज निकाल दें। उबालते समय पानी में थोड़ा चीनी और सोडा डालें ताकि रंग हरा बना रहे। उबालने के बाद ठंडे पानी में डाल दें।
चाशनी बनाना
आधा कप चीनी और आधा कप से थोड़ा ज्यादा पानी लेकर चाशनी तैयार करें। इसमें इलाइची पाउडर डालें। अब परवल को इसमें डालकर 3-4 मिनट तक पकाएं ताकि अंदर तक मिठास पहुंच जाए।
स्टफिंग तैयार करना
मावा में चीनी, इलाइची और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर मिश्रण बना लें। उबले हुए परवल के अंदर इस मावा की स्टफिंग भरें।
सजावट और सर्विंग
भरने के बाद परवल के ऊपर नारियल बुरादा डालें। चेरी और चांदी की वर्क से सजाएँ। ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। अब स्वादिष्ट और ठंडी परवल की मिठाई तैयार है।
Disclaimer
यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।