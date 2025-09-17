Prime Minister Narendra Modi Favourite khichdi: सादगी से भरी स्वाद कि प्लेट, ऐसे बनाएं पीएम मोदी की पसंदीदा खिचड़ी - Photo Gallery
Prime Minister Narendra Modi Favourite khichdi: सादगी से भरी स्वाद कि प्लेट, ऐसे बनाएं पीएम मोदी की पसंदीदा खिचड़ी

Prime Minister Narendra Modi:  नरेंद्र मोदी जी को खाने में खिचड़ी बहुत पसंद है। खिचड़ी एक हल्का और हेल्थी  ब्रेकफास्ट है, जो चावल और दाल से बनता है। जैसे उनका जीवन सादा और सरल है, वैसे ही खिचड़ी भी सादगी और सेहत कि पहचान है। इसीलिए मोदी जी का खिचड़ी से लगाव है और उनकी सिंपल जीवन को भी दर्शाता है।

By: Ananya verma Last Updated: September 17, 2025 10:40:26 IST
1/8

खिचड़ी क्या है?

खिचड़ी एक ईजी और हल्का इंडियन ब्रेकफास्ट है। इसे चावल और दाल मिलाकर बनाया जाता है। यह खाने में हेल्थी होती है और डाइजेशन में भी हल्की रहती है।

2/8

खिचड़ी बनाने कि लिए जरूरी सामान

खिचड़ी बनाने के लिए जरूरी सामान है , आधा कप चावल और आधा कप दाल (मूंग या अरहर)। इसके साथ एक छोटी प्याज, थोड़ा अदरक, एक हरी मिर्च और एक टमाटर भी लिया जा सकता है। मसालों में आधा चम्मच हल्दी, चुटकी भर हींग, एक चम्मच जीरा और स्वाद के हिसाब से नमक डालते हैं। पकाने के लिए घी या तेल में पकाए और जरूरत के हिसाब से पानी डाले।

3/8

तैयारी की शुरुआत

सबसे पहले चावल और दाल को अच्छे से धो लें। इसके बाद उन्हें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के लिए रखे। ऐसा करने से दाल और चावल जल्दी पकते हैं और खिचड़ी और भी मुलायम बनती है।

4/8

पकाने का तरीका

एक प्रेशर कुकर में घी गरम करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो उसमें प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें अदरक, हरी मिर्च और टमाटर डालें। फिर हल्दी और हींग डालकर अच्छे से मिला दें।

5/8

चावल-दाल कब मिलाए

अब कुकर में धोया हुआ चावल और दाल डालकर मसालों के साथ अच्छे से मिला लें। इसके बाद इतना पानी डालें कि चावल और दाल पूरी तरह से ढक जाएँ। नमक डालकर ढक्कन बंद कर दें और धीमी आंच पर दो से तीन सीटी आने तक पकाएँ।

6/8

परोसने का तरीका

जब कुकर ठंडा हो जाए तो ढक्कन खोलकर खिचड़ी निकालें। चाहें तो ऊपर से थोड़ा घी डालकर इसे और स्वादिष्ट बना सकते हैं। खिचड़ी को दही, अचार या पापड़ के साथ परोसा जाता है। कुछ लोग इसमें लहसुन का तड़का लगाकर भी इसका स्वाद और बढ़ा लेते हैं।

7/8

नरेंद्र मोदी – भारत के प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। वे अपनी मेहनत के लिए पूरे देश और दुनिया में पहचाने जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वे लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। आज नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं ।

8/8

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

