Prime Minister Narendra Modi Favourite khichdi: सादगी से भरी स्वाद कि प्लेट, ऐसे बनाएं पीएम मोदी की पसंदीदा खिचड़ी

खिचड़ी बनाने कि लिए जरूरी सामान

खिचड़ी बनाने के लिए जरूरी सामान है , आधा कप चावल और आधा कप दाल (मूंग या अरहर)। इसके साथ एक छोटी प्याज, थोड़ा अदरक, एक हरी मिर्च और एक टमाटर भी लिया जा सकता है। मसालों में आधा चम्मच हल्दी, चुटकी भर हींग, एक चम्मच जीरा और स्वाद के हिसाब से नमक डालते हैं। पकाने के लिए घी या तेल में पकाए और जरूरत के हिसाब से पानी डाले।