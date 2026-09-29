‘गंदी बात’ करने वाली हसीना की अदाओं पर मरते हैं लोग, तस्वीरें देख शर्म से हो जाएंगे लाल; कौन हैं मयूरी?

फिल्मी करियर कैसा रहा?

फ्लोरा सैनी का शुरुआत में नाम ‘आशा सैनी’ रखा गया था. बाद में ज्योतिषी की सलाह पर उन्होंने ‘मयूरी’ नाम अपनाया और फिर अपने असली नाम फ्लोरा सैनी पर लौट आईं. इसके बाद फ्लोरा सैनी ने करीब तीन साल में एक दर्जन से ज्यादा तेलुगु फिल्मों में काम किया. साल 2002 में आई नरसिम्हा नायडू उनके करियर की चर्चित फिल्मों में शामिल रही. इस फिल्म के बाद उन्हें ‘लक्स पापा’ के नाम से भी पहचान मिली.