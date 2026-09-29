‘गंदी बात’ करने वाली हसीना की अदाओं पर मरते हैं लोग, तस्वीरें देख शर्म से हो जाएंगे लाल; कौन हैं मयूरी?
Flora Saini: फ्लोरा सैनी, जिन्हें लोग मयूरी नाम से जानते हैं. वह मनोरंजन की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर बोल्ड तस्वीरें साझा कर लोगों का ध्यान खींचती नजर आती हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.
आर्मी परिवार में हुआ था जन्म
फ्लोरा सैनी का जन्म चंडीगढ़ में एक आर्मी ऑफिसर के परिवार में हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में हुई, इसके बाद उन्होंने दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल, धौला कुआं से पढ़ाई पूरी की. आगे चलकर उनका परिवार कोलकाता शिफ्ट हो गया.
फिल्मी करियर कैसा रहा?
फ्लोरा सैनी का शुरुआत में नाम ‘आशा सैनी’ रखा गया था. बाद में ज्योतिषी की सलाह पर उन्होंने ‘मयूरी’ नाम अपनाया और फिर अपने असली नाम फ्लोरा सैनी पर लौट आईं. इसके बाद फ्लोरा सैनी ने करीब तीन साल में एक दर्जन से ज्यादा तेलुगु फिल्मों में काम किया. साल 2002 में आई नरसिम्हा नायडू उनके करियर की चर्चित फिल्मों में शामिल रही. इस फिल्म के बाद उन्हें ‘लक्स पापा’ के नाम से भी पहचान मिली.
हिंदी फिल्मों में भी किया काम
साल 2002 में मॉडल और अभिनेत्री फ्लोरा सैनी ने फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा. इसके बाद 2004 की फिल्म 'लव इन नेपाल' में वह सोनू निगम के साथ नजर आईं. आपको बता दें कि दोनों फिल्मों का निर्माण टी.पी. अग्रवाल ने किया था.
'गंदी बात' सीरीज से खींचा ध्यान
फ्लोरा सैनी ने वेब सीरीज 'गंदी बात' सीजन 2 में अन्वेषी जैन ने काम किया था. इस सीरीज में उन्होंने अपने किरदार से ध्यान खींचा था. साल 2015 में, फ्लोरा सैनी गुरमीत राम रहीम अभिनीत फिल्म 'MSG: द मैसेंजर' में दिखाई दीं. उन्होंने मुस्कान की बेटी की भूमिका निभाई , जिसमें जयश्री सोनी ने 'कसम' और 'ओलेक्सेंड्रा सीमेन' ने एलिस की भूमिका निभाई.
सोशल मीडिया पर हैं काफी एक्टिव
फ्लोरा सैनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टा अकाउंट पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें साझा कर नेटिजंस का ध्यान खींचती नजर आती हैं.