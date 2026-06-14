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Motorola Lovers के लिए बड़ी खुशखबरी! Flipkart Sale में मिल रहे ₹15,000 तक के जबरदस्त ऑफर्स

फिलहाल Flipkart पर एक बड़ी स्मार्टफोन सेल चल रही है, जिसमें कई Motorola डिवाइस पर शानदार डील्स मिल रही हैं. इस सेल में बजट मिड-रेंज और प्रीमियम स्मार्टफोन शामिल हैं जो अपना डिवाइस अपग्रेड करने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है. कई मॉडल सीमित समय के लिए कम कीमत पर उपलब्ध हैं.


By: Anshika thakur | Published: June 14, 2026 5:14:30 PM IST

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Motorola Sale on Flipkart - Photo Gallery
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Epic Sale Begins

Flipkart की 'जून एपिक सेल' 11 जून को शुरू हुई जिसमें Edge और G सीरीज के कई Motorola स्मार्टफोन पर भारी छूट मिल रही है.

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Edge 70 Deal

इस सेल का मुख्य आकर्षण Motorola Edge 70 है जो ₹27,999 की कम कीमत पर उपलब्ध है.

Motorola Edge 60 Pro - Photo Gallery
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Edge 60 Pro

सेल के दौरान Motorola Edge 60 Pro को ₹26,999 में खरीदा जा सकता है जो Motorola की सबसे अच्छी प्रीमियम डील्स में से एक है.

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Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion की कीमत भी ₹26,999 है जो खरीदारों को अपर मिड-रेंज सेगमेंट में एक और बेहतरीन विकल्प देता है.

G67 Power Offer - Photo Gallery
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G67 Power Offer

G-सीरीज लाइनअप में Moto G67 Power ₹22,999 में उपलब्ध है. इसे उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बड़ी बैटरी और दमदार परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं.

G37 Series - Photo Gallery
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G37 Series Discounts

Moto G37 Power ₹15,999 में उपलब्ध है जबकि स्टैंडर्ड Moto G37 की कीमत ₹13,999 है.

Moto G06 Power - Photo Gallery
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Budget G06 Power

कम बजट वाले खरीदार Moto G06 Power चुन सकते हैं, जिसकी कीमत ₹12,999 है यह इस सेल में शामिल सबसे सस्ता स्मार्टफ़ोन है.

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Motorola Lineup Deals

इस सेल में कुल सात Motorola स्मार्टफोन शामिल हैं जिनमें एंट्री-लेवल बजट डिवाइस से लेकर प्रीमियम Edge सीरीज फोन तक शामिल हैं‌ जो लगभग हर प्राइस सेगमेंट में विकल्प देते हैं.

Tags:
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