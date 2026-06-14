Motorola Lovers के लिए बड़ी खुशखबरी! Flipkart Sale में मिल रहे ₹15,000 तक के जबरदस्त ऑफर्स
फिलहाल Flipkart पर एक बड़ी स्मार्टफोन सेल चल रही है, जिसमें कई Motorola डिवाइस पर शानदार डील्स मिल रही हैं. इस सेल में बजट मिड-रेंज और प्रीमियम स्मार्टफोन शामिल हैं जो अपना डिवाइस अपग्रेड करने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है. कई मॉडल सीमित समय के लिए कम कीमत पर उपलब्ध हैं.
Epic Sale Begins
Flipkart की 'जून एपिक सेल' 11 जून को शुरू हुई जिसमें Edge और G सीरीज के कई Motorola स्मार्टफोन पर भारी छूट मिल रही है.
Edge 70 Deal
इस सेल का मुख्य आकर्षण Motorola Edge 70 है जो ₹27,999 की कम कीमत पर उपलब्ध है.
Edge 60 Pro
सेल के दौरान Motorola Edge 60 Pro को ₹26,999 में खरीदा जा सकता है जो Motorola की सबसे अच्छी प्रीमियम डील्स में से एक है.
Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70 Fusion की कीमत भी ₹26,999 है जो खरीदारों को अपर मिड-रेंज सेगमेंट में एक और बेहतरीन विकल्प देता है.
G67 Power Offer
G-सीरीज लाइनअप में Moto G67 Power ₹22,999 में उपलब्ध है. इसे उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बड़ी बैटरी और दमदार परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं.
G37 Series Discounts
Moto G37 Power ₹15,999 में उपलब्ध है जबकि स्टैंडर्ड Moto G37 की कीमत ₹13,999 है.
Budget G06 Power
कम बजट वाले खरीदार Moto G06 Power चुन सकते हैं, जिसकी कीमत ₹12,999 है यह इस सेल में शामिल सबसे सस्ता स्मार्टफ़ोन है.
Motorola Lineup Deals
इस सेल में कुल सात Motorola स्मार्टफोन शामिल हैं जिनमें एंट्री-लेवल बजट डिवाइस से लेकर प्रीमियम Edge सीरीज फोन तक शामिल हैं जो लगभग हर प्राइस सेगमेंट में विकल्प देते हैं.