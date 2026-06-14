Motorola Lovers के लिए बड़ी खुशखबरी! Flipkart Sale में मिल रहे ₹15,000 तक के जबरदस्त ऑफर्स

फिलहाल Flipkart पर एक बड़ी स्मार्टफोन सेल चल रही है, जिसमें कई Motorola डिवाइस पर शानदार डील्स मिल रही हैं. इस सेल में बजट मिड-रेंज और प्रीमियम स्मार्टफोन शामिल हैं जो अपना डिवाइस अपग्रेड करने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है. कई मॉडल सीमित समय के लिए कम कीमत पर उपलब्ध हैं.