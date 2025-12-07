Flight Rules: पहली बार फ्लाइट से कर रहे हैं ट्रेवल तो इन चीजों का जरूर रखें ध्यान

  • Home>
flight rules: पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हों या बार-बार, एयरपोर्ट पर सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है. छोटी-सी गलती भी समय और परेशानी बढ़ा सकती है. जानिए किन वस्तुओं को साथ नहीं ले जाना चाहिए, ताकि आपका सफर सुरक्षित, तनाव-मुक्त और आरामदायक बने.


By: sanskritij jaipuria | Published: December 7, 2025 1:09:49 PM IST

सुरक्षा नियमों को पहले से जानें

पहली बार या बार-बार हवाई यात्रा करने वाले यात्री ध्यान रखें कि एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा जांच होती है. छोटी-सी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है. यात्रा से पहले ये जान लेना जरूरी है कि किन वस्तुओं को साथ ले जाना मना है, ताकि समय बचे और यात्रा तनाव-मुक्त रहे.

धारदार और चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं न रखें

बैग में छोटे चाकू, कैंची, या अन्य धारदार औजार रखना सेफ नहीं है. सुरक्षा जांच में ये तुरंत पकड़ में आ जाते हैं और रोक दिए जाते हैं. इसलिए सफर से पहले बैग की पूरी जांच करना जरूरी है.

हथियार और गोला-बारूद की सख्त पाबंदी

देशों के बीच यात्रा करते समय हथियार, गोला-बारूद या कोई अन्य खतरनाक सामग्री बिल्कुल प्रतिबंधित होती है. ऐसी चीजें मिलने पर यात्री बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है.

ज्वलनशील और आग पकड़ने वाले पदार्थ न लें

लाइटर, पटाखे, स्प्रे, और अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ विमान में ले जाना सुरक्षित नहीं होता. सुरक्षा कर्मचारी इन वस्तुओं को तुरंत अलग कर देते हैं. इसलिए बैग हल्का और सेफ रखें.

पावर बैंक की सीमा का ध्यान रखें

फोन या गैजेट्स चार्ज रखने के लिए पावर बैंक ले जाते समय इसकी क्षमता देखें. कम क्षमता वाले पावर बैंक यात्रा में साथ रखे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्षमता वाले उपकरणों की अनुमति नहीं होती.

खतरनाक पाउडर और रसायन न लें

कुछ पाउडर, तेज गंध वाले केमिकल या जलन पैदा करने वाले पदार्थ यात्रा के दौरान प्रतिबंधित होते हैं. साथ ही, कुछ खाद्य सामग्री, जैसे ज्यादा तेल वाली चीजें भी कई बार रोक दी जाती हैं.

कीमती सामान और नकदी पर ध्यान दें

बहुत ज्यादा जेवर या नोट लेकर यात्रा करने पर सुरक्षा जांच में सवाल पूछे जा सकते हैं. विदेश यात्रा के दौरान राशि की सीमा होती है और नियमों से अधिक सामान होने पर कस्टम विभाग रोक सकता है.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और विशेष सामान की जांच

लैपटॉप, कैमरा और अन्य गैजेट्स सुरक्षा जांच के दौरान चालू नहीं होने चाहिए. बहुत अधिक संख्या में गैजेट्स या कुछ देशों में जानवरों से जुड़े उत्पाद भी प्रतिबंधित हो सकते हैं.

