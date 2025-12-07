Flight Rules: पहली बार फ्लाइट से कर रहे हैं ट्रेवल तो इन चीजों का जरूर रखें ध्यान

सुरक्षा नियमों को पहले से जानें

पहली बार या बार-बार हवाई यात्रा करने वाले यात्री ध्यान रखें कि एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा जांच होती है. छोटी-सी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है. यात्रा से पहले ये जान लेना जरूरी है कि किन वस्तुओं को साथ ले जाना मना है, ताकि समय बचे और यात्रा तनाव-मुक्त रहे.