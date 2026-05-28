Flight Hand Baggage Rules: फ्लाइट में भूलकर भी न रखें ये सामान, एयरपोर्ट सिक्योरिटी तुरंत कर देगी जब्त

Things Not Allowed In Cabin Baggage: हवाई यात्रा के दौरान कैबिन बैगेज से जुड़े नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. कई यात्री अनजाने में ऐसी चीजें साथ ले जाते हैं, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी नियमों के खिलाफ होती हैं. इससे सामान जब्त होने के साथ यात्रा में देरी भी हो सकती है. इसलिए सफर से पहले प्रतिबंधित वस्तुओं की जानकारी जरूर रखें.