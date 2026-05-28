Flight Hand Baggage Rules: फ्लाइट में भूलकर भी न रखें ये सामान, एयरपोर्ट सिक्योरिटी तुरंत कर देगी जब्त
Things Not Allowed In Cabin Baggage: हवाई यात्रा के दौरान कैबिन बैगेज से जुड़े नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. कई यात्री अनजाने में ऐसी चीजें साथ ले जाते हैं, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी नियमों के खिलाफ होती हैं. इससे सामान जब्त होने के साथ यात्रा में देरी भी हो सकती है. इसलिए सफर से पहले प्रतिबंधित वस्तुओं की जानकारी जरूर रखें.
नुकीली वस्तुएं ले जाना मना
चाकू, कैंची, ब्लेड, स्क्रूड्राइवर या किसी भी तरह की नुकीली वस्तु को कैबिन बैग में ले जाने की अनुमति नहीं होती. सुरक्षा जांच के दौरान इन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाता है.
पावर बैंक पर तय है सीमा
पावर बैंक केवल हैंड बैगेज में रखने की अनुमति होती है, लेकिन उसकी बैटरी क्षमता तय सीमा के भीतर होनी चाहिए. अधिक क्षमता वाले पावर बैंक फ्लाइट में ले जाने से रोके जा सकते हैं.
ज्वलनशील पदार्थ पूरी तरह प्रतिबंधित
पेट्रोल, केरोसिन, लाइटर फ्लूड, पेंट थिनर और कैंपिंग गैस जैसे ज्वलनशील पदार्थ फ्लाइट में ले जाना एयर सेफ्टी नियमों के खिलाफ माना जाता है.
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पर रोक
क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, गोल्फ क्लब और अन्य बड़े स्पोर्ट्स उपकरण कैबिन बैग में ले जाने की अनुमति नहीं होती. इन्हें चेक-इन बैगेज में भेजना पड़ता है.
नारियल भी बन सकता है परेशानी
धार्मिक यात्राओं से लौटते समय कई लोग पूरा नारियल साथ रखते हैं, लेकिन कई एयरलाइंस सुरक्षा कारणों से इसे हैंड बैगेज में रखने की अनुमति नहीं देतीं.
खिलौना बंदूकें भी नहीं ले जा सकते
खिलौना पिस्टल या असली हथियार जैसे दिखने वाले प्लास्टिक खिलौने भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय होते हैं. ऐसे सामान एयरपोर्ट जांच में जब्त किए जा सकते हैं.