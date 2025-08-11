सुबह की शुरुआत करें पराठे से हटकर, ये 10 नॉर्थ इंडियन नाश्ते के साथ
नॉर्थ इंडिया का खाना हमेशा से अपने स्वाद, खुशबू और रंग-बिरंगे अंदाज के लिए मशहूर रहा है। यहाँ के लोग सुबह के नाश्ते को सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं, बल्कि दिन की शुरुआत का एक मजेदार हिस्सा मानते हैं। आमतौर पर लोग पराठा, आलू-पुरी, छोले-भटूरे जैसे कॉमन ब्रेकफास्ट को जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी नॉर्थ इंडिया में कई ऐसे नाश्ते हैं, जो स्वाद और पोषण दोनों में बेहतरीन हैं।
बेसन का चिला (Besan Chila)
बेसन का चिला एक हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता है जो खासकर सर्दियों में ज्यादा पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए बेसन में हरी मिर्च, प्याज़, टमाटर, अदरक और मसाले मिलाकर घोल तैयार किया जाता है और फिर तवे पर तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंका जाता है।
मूंग दाल चीला (Moong Dal Cheela)
मूंग दाल चीला नॉर्थ इंडिया का एक और पौष्टिक नाश्ता है। इसमें भी पैनकेक जैसा रूप होता है लेकिन यह भिगोई और पीसी हुई मूंग दाल से बनता है। इसमें प्याज़, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर स्वाद बढ़ाया जाता है।
दाल पूरी (Dal Puri)
दाल पूरी एक पारंपरिक नाश्ता है जो खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। इसमें आटे की पूरी के अंदर चने की दाल का मसालेदार भरावन भरा जाता है और फिर इसे सुनहरा तल लिया जाता है।
पनीर भुर्जी पराठा (Veg Bhurji Paratha)
पनीर भुर्जी पराठा सुबह के नाश्ते में प्रोटीन और स्वाद का बेहतरीन संगम है। इसमें गेहूं के आटे की लोई के अंदर मसालेदार पनीर भुर्जी भरकर पराठा बनाया जाता है। गरम-गरम तवे से उतरे इस पराठे को मक्खन, अचार और दही के साथ परोसा जाता है।
सूजी उपमा (Semolina Upma)
सूजी उपमा नॉर्थ इंडिया का एक हल्का और हेल्दी नाश्ता है। इसे सूजी को हल्का भूनकर, प्याज़, टमाटर, मटर और गाजर जैसी सब्ज़ियों के साथ पकाकर बनाया जाता है। इसमें हल्के मसाले और नींबू का रस डालकर स्वाद बढ़ाया जाता है।
दलिया (Porridge)
दलिया एक पौष्टिक और हल्का नाश्ता है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए उपयुक्त है। इसे गेहूं को तोड़कर बनाया जाता है और दूध में पका कर मीठा या सब्जियों के साथ नमकीन रूप में परोसा जाता है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.