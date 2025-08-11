सुबह की शुरुआत करें पराठे से हटकर, ये 10 नॉर्थ इंडियन नाश्ते के साथ

नॉर्थ इंडिया का खाना हमेशा से अपने स्वाद, खुशबू और रंग-बिरंगे अंदाज के लिए मशहूर रहा है। यहाँ के लोग सुबह के नाश्ते को सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं, बल्कि दिन की शुरुआत का एक मजेदार हिस्सा मानते हैं। आमतौर पर लोग पराठा, आलू-पुरी, छोले-भटूरे जैसे कॉमन ब्रेकफास्ट को जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी नॉर्थ इंडिया में कई ऐसे नाश्ते हैं, जो स्वाद और पोषण दोनों में बेहतरीन हैं।