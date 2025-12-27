FD में पैसा लगाने का सही समय कौन-सा? अभी करें या इंतजार बेहतर है?
जब फिक्स्ड डिपॉज़िट की दरें फिर से आकर्षक लग रही हैं, तो असली फैसला सही समय के बारे में नहीं है बल्कि रीइन्वेस्टमेंट के जोखिम को मैनेज करने और कैश फ्लो की निश्चितता पक्का करने के बारे में है.
Fixed deposits have become attractive again
हाल के सालों की तुलना में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से, FD अच्छा रिटर्न देती हैं, खासकर उन समझदार बचत करने वालों के लिए जो पक्की इनकम को अहमियत देते हैं.
Don’t try to time the market
फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि रेट बढ़ेंगे या कम होंगे, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डिपॉज़िट कैसे करेंगे.
Laddering can reduce risk
अपने पैसे को अलग-अलग मैच्योरिटी वाली कई FD में बांटने से रीइन्वेस्टमेंट का रिस्क कम होता है और जब वे अलग-अलग समय पर मैच्योर होती हैं, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है.
Waiting has opportunity costs
ज़्यादा ब्याज दरों का इंतज़ार करते हुए कैश रखने का मतलब है मौजूदा रिटर्न से हाथ धो बैठना, जिससे अगर पैसा बेकार पड़ा रहता है तो धीरे-धीरे आपका प्रॉफ़िट कम हो सकता है.
Flexibility matters
शॉर्ट और मीडियम टेन्योर को मिलाकर या लेडरिंग करने से कुछ फंड एक्सेसिबल रहते हैं और आप बाद में मौजूदा रेट पर फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि सब कुछ एक ही बार में लॉक कर दें.
Retirees benefit from certainty
जो लोग फिक्स्ड इनकम पर गुज़ारा करते हैं या जिनके बड़े खर्चे आने वाले हैं, उनके लिए स्टेबल, भरोसेमंद पेआउट के लिए कुछ फंड्स को FD में लॉक करना, मार्केट से जुड़े ऑप्शन के मुकाबले ज़्यादा मन की शांति दे सकता है.
Not all money should be in long-term FDs
सब कुछ लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना आमतौर पर रिकमेंड नहीं किया जाता है; शॉर्ट, मीडियम और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के बीच बैलेंस बनाने से रिटर्न और लिक्विडिटी दोनों में मदद मिलती है.