FD में पैसा लगाने का सही समय कौन-सा? अभी करें या इंतजार बेहतर है?

Retirees benefit from certainty

जो लोग फिक्स्ड इनकम पर गुज़ारा करते हैं या जिनके बड़े खर्चे आने वाले हैं, उनके लिए स्टेबल, भरोसेमंद पेआउट के लिए कुछ फंड्स को FD में लॉक करना, मार्केट से जुड़े ऑप्शन के मुकाबले ज़्यादा मन की शांति दे सकता है.