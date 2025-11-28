  • Home>
  • 5 प्रमुख देश जहां पाकिस्तानी नागरिक नहीं कर सकते हैं प्रवेश

5 प्रमुख देश जहां पाकिस्तानी नागरिक नहीं कर सकते हैं प्रवेश

5 Countries Where Pakistan Citizens Are Banned:  हाल ही के घटनाक्रमों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नए वीज़ा जारी करना पूरी तरह से बंद कर दिया है, खासकर साधारण पासपोर्ट धारकों के लिए, इसकी पीछे की वजह यह है कि वहां आपराधिक गतिविधियों में तेज़ी से वृद्धि की चिंताएं बढ़ चुकी हैं.  इसके अलावा, भारत और इज़राइल जैसे देशों में पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: November 28, 2025 6:19:59 PM IST

संयुक्त अरब अमीरात

UAE ने साधारण (ग्रीन) पासपोर्ट धारक पाकिस्तानी नागरिकों के लिए लगभग सभी नए वीज़ा श्रेणियों (पर्यटन, विज़िट और काम) को जारी करना पूरी तरह से बंद कर दिया है. एक तरह से देखा जाए तो , UAE ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नए वीज़ा पर रोक लगा दिया है. वर्तमान में, केवल नीले (सरकारी) और राजनयिक पासपोर्ट धारकों को ही वीज़ा जारी करने की अनुमति दी गई है.

सऊदी अरब

बात करें सऊदी अरब कि तो, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी यात्रियों के लिए वीज़ा जांच और पुलिस सत्यापन को बेहद ही अनिवार्य कर दिया है. मक्का और मदीना में भीख मांगने के आरोप में सऊदी अरब ने हाल के कुछ सालों में हज़ारों पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भी भेज दिया है.

भारत

भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों की वजह से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सामान्य वीज़ा जैसे पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. सिर्फ और सिर्फ विशेष परिस्थितियों जैसे परिवार से मिलने या फिर किसी प्रकार का कोई राजनयिक कार्य, जांच के बाद ही वीज़ा जारी किया जाएगा.

इज़राइल

पाकिस्तान इज़राइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ रूप से इज़राइल की यात्रा पर प्रतिबंध लिखा होता है. तो वहीं, दूसरी तरफ इज़राइली वीज़ा और मोहर लगे पासपोर्ट धारकों को पाकिस्तान में प्रवेश की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे दोनों देशों के बीच की यात्रा पूरी तरह से असंभव हो जाती है.

आर्मेनिया

पाकिस्तानी नागरिकों के लिए आर्मेनिया में प्रवेश के लिए वीज़ा केवल निमंत्रण Invitation पर ही दिया जाता है. इसके साथ ही आर्मेनिया के साथ पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों की कमी की वजह से वीज़ा प्राप्त करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जो करीब प्रतिबंध के समान ही है.

