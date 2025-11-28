5 प्रमुख देश जहां पाकिस्तानी नागरिक नहीं कर सकते हैं प्रवेश

5 Countries Where Pakistan Citizens Are Banned: हाल ही के घटनाक्रमों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नए वीज़ा जारी करना पूरी तरह से बंद कर दिया है, खासकर साधारण पासपोर्ट धारकों के लिए, इसकी पीछे की वजह यह है कि वहां आपराधिक गतिविधियों में तेज़ी से वृद्धि की चिंताएं बढ़ चुकी हैं. इसके अलावा, भारत और इज़राइल जैसे देशों में पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.