टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने बचपन की क्रश को बनाया हमसफर, एक को 9वीं क्लास में हुआ प्यार

5 Indian Cricketers Who Marry their Childhood Crush: क्रिकेट के मैदान पर तो इन खिलाड़ियों ने खूब नाम कमाया, लेकिन प्यार के मामले में भी ये किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं निकले. टीम इंडिया के कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें अपना जीवनसाथी स्कूल या बचपन के दिनों में ही मिल गया था. किसी की दोस्ती प्यार में बदली तो किसी ने सालों तक रिश्ता निभाने के बाद शादी की. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 भारतीय क्रिकेटरों की दिलचस्प लव स्टोरी.