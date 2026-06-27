टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने बचपन की क्रश को बनाया हमसफर, एक को 9वीं क्लास में हुआ प्यार
5 Indian Cricketers Who Marry their Childhood Crush: क्रिकेट के मैदान पर तो इन खिलाड़ियों ने खूब नाम कमाया, लेकिन प्यार के मामले में भी ये किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं निकले. टीम इंडिया के कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें अपना जीवनसाथी स्कूल या बचपन के दिनों में ही मिल गया था. किसी की दोस्ती प्यार में बदली तो किसी ने सालों तक रिश्ता निभाने के बाद शादी की. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 भारतीय क्रिकेटरों की दिलचस्प लव स्टोरी.
रविचंद्रन अश्विन
भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और प्रीति नारायण एक ही स्कूल में पढ़ते थे. वहीं दोनों की दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई. कई साल तक एक-दूसरे का साथ निभाने के बाद दोनों ने साल 2011 में शादी कर ली. दोनों को 9वीं क्लास में ही प्यार हो गया था.
संजू सैमसन
संजू सैमसन और चारुलता रमेश की लव स्टोरी भी काफी खास है. दोनों की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी. बाद में कॉलेज के समय दोनों एक-दूसरे के और करीब आ गए. करीब पांच साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली.
भुवनेश्वर कुमार
तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और नूपुर नागर बचपन से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों के घर भी पास-पास थे और परिवारों के बीच भी अच्छी पहचान थी. दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका एहसास दोनों को भी नहीं हुआ. कई साल तक डेट करने के बाद साल 2017 में दोनों ने शादी कर ली.
वीरेंद्र सहवाग
पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और आरती अहलावत की पहचान बचपन से थी. दोनों के परिवारों के बीच भी अच्छा रिश्ता था. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और लंबे समय तक एक-दूसरे का साथ निभाने के बाद साल 2004 में दोनों ने शादी कर ली. सहवाग कई बार अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात भी कर चुके हैं.
चेतेश्वर पुजारा
भारत के भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और पूजा पाबरी एक-दूसरे को बचपन से जानते थे. परिवारों की पहचान पहले से थी और इसी दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई. बाद में यह रिश्ता प्यार में बदल गया और साल 2013 में दोनों ने शादी कर ली. आज दोनों खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं.