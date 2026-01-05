World’s Strangest Creature: क्या आपने कभी मुस्कुराने वाला जानवर देखा है? आइए जानते हैं दुनिया के सबसे अनोखे जीव के बारे में..!
World’s Strangest Creature: दुनिया में कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अपने अजीब और अनोखे रूप के कारण लोगों को हैरान कर देते हैं. उनमें से कुछ ये गहैं जैसे- पैंगोलिन, एक्सोलॉटल, स्टार-नोज्ड मोल, पैसिफिक बैरलआई मछली और आइ-आइ.
पैंगोलिन
पैंगोलिन का पूरा शरीर कठोर स्केल्स (छिलकों) से ढका होता है, जो उसे दुश्मनों से बचाते हैं.
पैंगोलिन की रक्षा करने की कला
पैंगोलिन को खतरा महसूस होने पर खुद को गेंद की तरह मोड़ लेता है, जिससे कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता.
एक्सोलॉटल
एक्सोलॉटल के चेहरे पर हमेशा मुस्कान जैसी बनावट होती है और इसके सिर के दोनों ओर पंख जैसे गलफड़े होते हैं.
एक्सोलॉटल की खासियत
ये जमीन पर रहने वाला जीव कभी नहीं बनता और पूरी जिंदगी पानी में ही रहता है.
स्टार-नोज्ड मोल
इस जानवर की नाक के चारों ओर 22 छोटे गुलाबी स्पर्श अंग होते हैं, जो उसे शिकार खोजने में मदद करते हैं.
स्टार-नोज्ड मोल की तेज इंद्रियां
इसकी नाक बहुत संवेदनशील होती है, जिससे ये अंधेरे में भी बहुत जल्दी शिकार ढूंढ लेता है.
पैसिफिक बैरलआई मछली
इस मछली का सिर पूरी तरह पारदर्शी होता है और इसकी आंखें ऊपर की ओर देख सकती हैं.
आइ-आइ
यह जानवर अपनी लंबी और पतली उंगली से पेड़ों पर थपथपाकर कीड़े ढूंढता है और उन्हें बाहर निकालता है.