World’s Strangest Creature: क्या आपने कभी मुस्कुराने वाला जानवर देखा है? आइए जानते हैं दुनिया के सबसे अनोखे जीव के बारे में..!

World’s Strangest Creature: दुनिया में कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अपने अजीब और अनोखे रूप के कारण लोगों को हैरान कर देते हैं. उनमें से कुछ ये गहैं जैसे- पैंगोलिन, एक्सोलॉटल, स्टार-नोज्ड मोल, पैसिफिक बैरलआई मछली और आइ-आइ.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 5, 2026 10:58:01 AM IST

Worlds Strangest Creature 1 - Photo Gallery
1/8

पैंगोलिन

पैंगोलिन का पूरा शरीर कठोर स्केल्स (छिलकों) से ढका होता है, जो उसे दुश्मनों से बचाते हैं.

Worlds Strangest Creature 2 - Photo Gallery
2/8

पैंगोलिन की रक्षा करने की कला

पैंगोलिन को खतरा महसूस होने पर खुद को गेंद की तरह मोड़ लेता है, जिससे कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता.

Worlds Strangest Creature 3 - Photo Gallery
3/8

एक्सोलॉटल

एक्सोलॉटल के चेहरे पर हमेशा मुस्कान जैसी बनावट होती है और इसके सिर के दोनों ओर पंख जैसे गलफड़े होते हैं.

Worlds Strangest Creature 4 - Photo Gallery
4/8

एक्सोलॉटल की खासियत

ये जमीन पर रहने वाला जीव कभी नहीं बनता और पूरी जिंदगी पानी में ही रहता है.

Worlds Strangest Creature 5 - Photo Gallery
5/8

स्टार-नोज्ड मोल

इस जानवर की नाक के चारों ओर 22 छोटे गुलाबी स्पर्श अंग होते हैं, जो उसे शिकार खोजने में मदद करते हैं.

Worlds Strangest Creature 6 - Photo Gallery
6/8

स्टार-नोज्ड मोल की तेज इंद्रियां

इसकी नाक बहुत संवेदनशील होती है, जिससे ये अंधेरे में भी बहुत जल्दी शिकार ढूंढ लेता है.

Worlds Strangest Creature 7 - Photo Gallery
7/8

पैसिफिक बैरलआई मछली

इस मछली का सिर पूरी तरह पारदर्शी होता है और इसकी आंखें ऊपर की ओर देख सकती हैं.

Worlds Strangest Creature 8 - Photo Gallery
8/8

आइ-आइ

यह जानवर अपनी लंबी और पतली उंगली से पेड़ों पर थपथपाकर कीड़े ढूंढता है और उन्हें बाहर निकालता है.

Tags:
ajeeb janwarstrange animals factsunique creatures of natureWorlds Strangest Creature
