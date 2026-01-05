World’s Strangest Creature: क्या आपने कभी मुस्कुराने वाला जानवर देखा है? आइए जानते हैं दुनिया के सबसे अनोखे जीव के बारे में..!

World’s Strangest Creature: दुनिया में कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अपने अजीब और अनोखे रूप के कारण लोगों को हैरान कर देते हैं. उनमें से कुछ ये गहैं जैसे- पैंगोलिन, एक्सोलॉटल, स्टार-नोज्ड मोल, पैसिफिक बैरलआई मछली और आइ-आइ.