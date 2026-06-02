भारत में मशहूर हैं ये पांच तरीके की कढ़ी, बिहारी, गुजराती, सिंधी समेत इन राज्यों का स्वाद भी अलग, जानें अंतर

5 Types of Kadhi: गर्मियों के मौसम में लोगों को कढ़ी चावल खाना काफी पसंद होता है. ये दही और बेसन से बनती है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं. ये पेट के पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है. कढ़ी लगभग हर राज्य में बनाई जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग-अलग राज्यों की कढ़ी का स्वाद काफी अलग होता है. हर राज्य की कढ़ी का स्वाद भी अनोखा होता है. कुछ जगहों पर पकौड़ी डालकर कढ़ी बनाई जाती है, तो कुछ जगहों पर सब्जी और इमली डाली जाती है. आइए जानते हैं कुछ राज्यों की कढ़ी के बारे में…