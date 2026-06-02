महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं, फिटकरी दिला सकती है ग्लोइंग स्किन! जानिए इस्तेमाल का सही तरीका और जरूरी सावधानियां

Benefits of alum: हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा साफ, चमकदार और बेदाग दिखे. इसके लिए लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन आपकी रसोई में मौजूद एक साधारण सी चीज भी स्किन को निखारने में मदद कर सकती है. फिटकरी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटिफंगल गुण त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं को कम करने में सहायक माने जाते हैं. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह स्किन को साफ, फ्रेश और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकती है.