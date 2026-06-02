महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं, फिटकरी दिला सकती है ग्लोइंग स्किन! जानिए इस्तेमाल का सही तरीका और जरूरी सावधानियां
Benefits of alum: हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा साफ, चमकदार और बेदाग दिखे. इसके लिए लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन आपकी रसोई में मौजूद एक साधारण सी चीज भी स्किन को निखारने में मदद कर सकती है. फिटकरी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटिफंगल गुण त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं को कम करने में सहायक माने जाते हैं. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह स्किन को साफ, फ्रेश और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकती है.
ग्लोइंग स्किन के लिए फिटकरी का कमाल
अगर आप बिना ज्यादा खर्च किए त्वचा की चमक बढ़ाना चाहते हैं तो फिटकरी आपके काम आ सकती है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटिफंगल गुण स्किन को साफ रखने में मदद करते हैं.
नेचुरल टोनर की तरह करें इस्तेमाल
फिटकरी पाउडर को पानी में मिलाकर घोल तैयार करें. इसे कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाएं या स्प्रे बोतल में भरकर इस्तेमाल करें. इससे स्किन के पोर्स टाइट करने और अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.
पिंपल्स और एक्ने में भी हो सकता है फायदेमंद
यदि चेहरे पर पिंपल्स या एक्ने हैं तो फिटकरी पाउडर में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और प्रभावित जगह पर 10 से 15 मिनट लगाएं. इसके बाद चेहरा धो लें. इससे सूजन कम करने में मदद मिल सकती है.
हफ्ते में 2-3 बार ही करें उपयोग
फिटकरी का अधिक इस्तेमाल त्वचा को रूखा बना सकता है. इसलिए इसे सप्ताह में दो से तीन बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
फिटकरी फेस मास्क से आएगा निखार
फिटकरी पाउडर में शहद या दही मिलाकर फेस मास्क तैयार करें. इसे चेहरे पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें और फिर धो लें. इससे त्वचा ताजगी भरी और चमकदार नजर आ सकती है.
आंखों के आसपास न लगाएं फिटकरी
फिटकरी का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतें. इसे आंखों के आसपास भूलकर भी न लगाएं क्योंकि इससे जलन और परेशानी हो सकती है.
पैच टेस्ट करना न भूलें
पहली बार फिटकरी का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर खुजली, जलन या एलर्जी महसूस हो तो इसका उपयोग तुरंत बंद कर दें.