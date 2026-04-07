First Time Intimacy Mistakes: पहली बार इंटिमेसी में न करें ये गलतियां, वरना रिश्ते पर पड़ सकता है बुरा असर

First Time Intimacy Mistakes: पहली बार फिजिकल रिलेशन हमेशा यादगार रहता है, लेकिन कई बार यह फिल्मों और सोशल मीडिया की तरह एकदम परफेक्ट या फिर रोमांटिक नहीं होता है. रियल लाइफ में यह पल भावनाओं के साथ आते हैं, जिसमें घबराहट, दबाव और उत्साह शामिल होती है. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले दोनों लोग मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो, उसपर कोई दबाव ना हो.